Після закупівлі F-35: Данія передасть Україні весь свій парк винищувачів F-16

Після угоди з Аргентиною у Данії залишилося ще 19 одиниць F-16, які мають бути передані Україні. Кілька країн НАТО взяли на себе зобов'язання передати загалом 65 цих літаків.

21 квітня 2024 року посол Данії в Україні Уле Егберг Міккельсен підтвердив плани країни передати решту парку винищувачів F-16 Україні після продажу 24 цих літаків Аргентині. Про це писало видання Euromaidan Press

Данія переходить на нову модель винищувачів F-35, як і інші країни, серед яких і Португалія.

Станом на 2023 рік, парк данських винищувачів F-16 налічував 34 літаки F-16AM і 10 одиниць F-16BM. 30 із 44 літаків перебувають у робочому стані. Але не всі вони призначалися для України. У квітні цього року повідомлялося, що частину продали Аргентині — загалом 24 літаки. Продаж вирішує давню потребу країни в заміні своїх літаків Mirage, які були зняті з озброєння у 2015 році та були труднощі з придбанням через британське ембарго на військову техніку, що містить британські компоненти.

Аргентина вивчала різні варіанти, зокрема JF-17 Thunder, розроблений Китаєм і Пакистаном. Але вибір президента Хав'єра Мілея зупинився на данських F-16. Загальна вартість оцінюється в 650 млн доларів, зокрема літаків і боєприпасів.

Після угоди з Аргентиною у Данії залишається ще 19 одиниць F-16, які мають бути передані Україні, зазначає Army Recognition. Кілька країн НАТО взяли на себе зобов'язання передати Україні загалом 65 винищувачів F-16. Данія зобов'язалася поставити — 19 одиниць F-16 кількома партіями.

Нагадаємо, що через можливий обстріл України 20 листопада чотири посольства закрилися в Києві.

Також повідомлялося, що КГВА повідомила про пожежу через падіння уламків і спростувала своє повідомлення.