"Молодость — это состояние души": Поплавский рассказал о помощи ВСУ и когда будет праздновать свой юбилей

"Поющий ректор" Михаил Поплавский уже пообещал отпраздновать 75-летие после победы над Россией и устроить концерт "Украина, вперед!".

Михаил Поплавский, "поющий ректор" Киевского университета культуры и искусств планирует отпраздновать свой юбилей масштабным концертом. Но вместо этого он отложил празднование на время после победы над Россией и рассказал о своих творческих планах, помощи ВСУ и о том, как в третий раз стал дедушкой. В интервью Михаил Поплавский вспомнил переезд в Киев, переход на украинский, разрыв с первой женой и начало полномасштабной войны с Россией.

Михаил Поплавский признался, что у него родился третий внук, но малыша Мирона он еще не видел — вместе с родителями и двумя братьями он живет сейчас за границей.

Михаил Поплавский говорит, что уже не помнит, когда брал выходной. Впрочем, он очень тщательно следит за своим здоровьем: не употребляет сладкого и алкоголь, не курит сигареты и уже много лет предпочитает бычьи яйца. Ректор рассказал о своем распорядке дня и интересном меню.

Секреты молодости Михаила Поплавского

Он признался, что пытается выспаться при температуре 16-17 градусов, затем умывается холодной водой, а затем выпивает стакан горячей воды из колодца из своего родного села.

Михаил Поплавский

"Употребляю только экологически чистые продукты со своей молочно-товарной фермы — бычьи яйца, костный мозг из молодой телятинки, пью сыворотку или кефир на ночь. Регулярно прохожу процедуры реофереза — это метод очищения крови, который применяется для улучшения микроциркуляции и обмена веществ в тканях... Еще я много хожу и не рекомендую в почтенном возрасте бегать как придурки — это большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему организма, ну и конечно поддерживаю сексуальную энергию", — рассказал Поплавский.

Михаил Поплавский об украинской культуре и языке

Он заявил, что уже более 30 лет внедряет национальную идею поддержки культуры и гордится, что сейчас Украина переживает большой культурный прорыв.

"Тридцать лет назад меня за это "затюкали", за то что разговаривал и пел на украинском называли "селом". Тогда все слушали российских артистов, у большинства из которых, кстати, было украинское происхождение", — признался Поплавский.

Михаил Поплавский

Он напомнил, что учился в Одесской области и начал переходить на украинский язык только, когда его в 1993 году назначил ректором университета тогдашний министр культуры Иван Дзюба.

"Помню, меня упрекали: "У вас нелитературное произношение". А я говорил: "У меня одесский диалект", — вспомнил Поплавский.

О проекте "Поющий ректор"

По словам Михаила Поплавского проект "Поющий ректор" был создан как технология раскрутки Киевского института культуры.

"Юрий Рыбчинский и Геннадий Татарченко написали хит "Юный орел" и с того все началось. Хотя сначала я был категорически против того, чтобы выходить на сцену. Возмущался: "Вы с ума сошли?! Я — ректор, доктор наук, профессор и буду лезть на сцену?!" — вспоминает Поплавский.

Клип на песню "Юный орел"

Тогда он понимал, что над ним будут смеяться, но теперь говорит студентам, что не надо бояться ошибаться и быть смешными.

"Я чувствовал, что когда-то наши усилия "выстрелят" и потихоньку бил в одну точку, так сказать "ковырял скалу". При чем, не переставая подчеркивать: "Я не певец и не вокалист. Я — популяризатор украинской песни, украинского языка, украинской культуры, каждый проект вместе с командой мы реализовывали под лозунгом "Держим вместе украинскую волну"!" — заявил Поплавский.

О семье и переезде в Киев

Михаил Поплавский вспомнил, что предлагал жене переехать в Киев. Но она поставила его перед выбором: или Киев, или она. Поплавский выбрал Киев. Переехал, начал учиться и параллельно работать на пяти работах. Был даже воспитателем в общежитии "Киевресторантреста".

Сейчас самый успешный его проект — это Университет культуры. Поплавский жалуется, что сам он никогда не хотел оставить свой пост. Но другие, по его словам, имели такое желание.

"При каждом президенте страны меня хотели сместить с должности, используя даже "грязные технологии" и я боролся и возвращался. В том числе, через суды. Помню, во времена Кучмы ректоры, даже петицию написали, что меня надо отстранить, потому что я был "неудобным" для них со своими реформаторскими идеями по изменению подходов к обучению и содержания образования", — заявил Поплавский.

По его словам у него есть миссия — вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новейшую историю Украины.

Поплавский о войне с Россией

Поплавский говорит, что у него не было предчувствия полномасштабной войны с Россией.

"В кошмарном сне не мог предвидеть, что Россия совершит нападение на Украину. Помню, ночь 24 февраля 2022 года я уже не спал. Слышал взрывы, видел, что танки заходят на Оболонь. Утром был в университете — решал, куда переселять наших студентов из общежития. Я не оставил Киев и каждый день был на работе. Тогда многие студенты и преподаватели жили в подвале университета", — вспоминает Поплавский.

Сейчас он спускается в укрытие, чтобы поддержать студентов, которые укрываются от обстрелов.

"Общаемся, шутим, поем. Вселяю им веру, что все будет хорошо. Потому что если есть Вера — будет и Победа!", — резюмировал Михаил Поплавский.