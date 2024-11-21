Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный кэжуал-образ (фото)

Артистка вышла на прогулку соло. Сейчас она разводится с Беном Аффлеком.

55-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный кэжуал-образ. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены накануне вышла выпить кофе в Лос-Анджелесе.

Джей Ло была одета в большой вязаный белый свитер с расклешенными длинными рукавами. У нее также была маленькая сумочка от Hermès в тон и светлые джинсы в модном силуэте.

Образ знаменитости, вдохновленный осенью, дополняла пара темно-коричневых сапог на платформе Uggs. Бывшая возлюбленная Бена Аффлека собрала свои пряди в низкий хвост для выхода.

Дженнифер Лопес также продемонстрировала легкий макияж под парой больших, круглых очков.

Дженнифер Лопес

Недавно стало известно, что Джей Ло воздерживается от новых отношений на фоне развода с Беном Аффлеком после двух лет брака.

Звездная пара возобновила свой роман в начале 2021 года после расторжения помолвки почти 20 лет назад. Они поженились в 2022 году.

Сейчас певица расставила приоритеты и не планирует начинать встречаться после того, как в августе, во вторую годовщину свадьбы, подала документы на развод.

"Джен, как и большинство людей, хотела бы снова иметь любовь в своей жизни", — сказал инсайдер.

"Но единственный человек, которому она сейчас должна уделять свое время, — это она сама. Если что-то представляется, то, очевидно, жизнь и любовь находят путь, но она не стремится вступать в новые отношения", — добавил источник.

Напомним, бывшая жена Бена Аффлека Дженнифер Гарнер не хочет общаться с Лопес.

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