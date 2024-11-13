Jerry Heil попала в скандал из-за грубого поведения своего охранника

Пользователей сети возмутил резкий ответ охранника певицы на просьбу фанатки.

Инцидент произошел после завершения концерта Jerry Heil, где ее ожидали фанаты у сцены. Одна из девушек подошла к артистке и попросила ее назвать слово, на основе которого она напишет песню. В этот же момент фанатку перебил охранник певицы и сказал ее не задерживать. Видео попало в TikTok.

Такое поведение вызвало негативную реакцию пользователей, которые массово начали критиковать мужчину.

"Почему отвечает охрана, не дав ответить Яне?", — написали в комментариях.

Масла в огонь подлило то, что он ответил на русском языке.

"А что это за русский у Яны на подхвате?", — возмутился один из пользователей.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Несмотря на резкий ответ мужчины, Jerry Heil удовлетворила просьбу фанатки и сказала слово "ночь". Девушка написала песню и поделилась ею в этом же видео, чем вызвала восхищение в комментариях. Оставила комментарий и сама певица, которая назвала ее "молодчинкой".

Напомним, что артистка недавно удивила поклонником новой версией своего хита "#ОХРАНА_ОТМЕНА", который она исполнила на концерте в Киеве в рамках своего всеукраинского тура.