Казус Бардаша. Чому український продюсер "Грибов" у цій війні обрав бік Росії

Продюсер Юрій Бардаш, судячи з відео, свідомо спалив мости в Україні, розірвавши стосунки з колегами та родиною.

Медіа та соцмережі заповнені гострими обговореннями антиукраїнських заяв великого вітчизняного продюсера Юрія Бардаша, який створив мегапопулярні проєкти "Грибы" та Wellboy: "Це самогубство!" Після чотирьох місяців мовчання продюсер за півтори години прямого ефіру все докладно роз'яснив: він не з українцями. Не зі своєю командою артистів і навіть не родиною. Але це — його свідомий вибір у російсько-українській війні.

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На сьогодні Бардаш в інстаграмі видалив усі дописи, окрім двох відео — його прямий відеоефір, записаний увечері 1 липня. Там Бардаш виразно озвучив свою позицію: півтори години у двох частинах у відкритому доступі. У першій частині 76 тис. переглядів, у другій — 100 тисяч.

[ + – ] Перша частина відеоодкровень Юрія Бардаша

[ + – ] Друга частина відеоодкровень Юрія Бардаша

Появі відео передувала низка подій. У червні заявили про припинення відносин зі своїм продюсером багато співробітників Бардаша: розірвав контракт із ним Антон Вельбой та саундпродюсер і режисер кліпів Wellboy Євген Тріплов. Фронтмен групи неошансону "Коррупция", яку продюсував Бардаш, Міша Крупін першим чітко розповів, що Бардаш, який перебуває за кордоном, не планує повертатися в Україну: "Російського паспорта у нього ще немає. Його не так легко отримати. Він зараз у Грузії. Але, як я зрозумів, він справді збирається перебиратися у Росію". З приводу своїх розмов із Юрієм Крупін зауважив: "Спочатку ми ще спілкувалися. А далі почалося із серії "націоналізм — ворог людства".

Отже, зараз продюсер у Грузії. А початок війни застав його на Шрі-Ланці, де він відпочивав із дружиною та донькою. Тобто російські ракети в нього над головою не літали — наголосимо на цьому факті.

Вельбой на початку червня розповідав, що Юрій Бардаш не приїжджає в Україну з Грузії через доньку. Колеги Бардаша все продовжували випитувати в нього, чому він мовчить про війну?

"Чотири місяці я мовчав", — заявив Бардаш на старті свого відео і — видав на повну! Як теща на весіллі з оповідання Жванецького: "Я не хотіла виступати, але я скажу!"

Зверніть увагу на одну деталь: в емоційних висловлюваннях Бардаша все, що пов'язане з Україною — у негативному світлі, а все, що з СРСР та Росією — у позитивному. І війна, яку він спостерігав за кордоном, не змінила його ставлення.

НЕГАТИВ. Основні тези з відео Юрія Бардаша

Влада — бреше

Українську владу Бардаш сварить, говорячи, що вона брехала з приводу швидкої перемоги після повномасштабного вторгнення РФ, а тепер масово мобілізує населення. Про те, що російська влада розповідала, що за три дні візьме Київ — Юрій жодного слова.

"Минуло 4 місяці, що у нас є? Ми всі пам'ятаємо, що говорили ті "говорящі голови", що ми все і всіх "зробимо", і ми їм вірили. Але що ми маємо? Херсон — пішов, його немає. Запорізька область — на половину, Донбас — те саме. Відповідно, політика розхитування ненависті, яку нам запропонувало керівництво, пішла не на користь", — стверджує продюсер.

Відбиті у ворога Київ, Суми, Чернігів, Харків — не згадуються.

Про ненависть

"Порядок денний медіа і в політиці пішов на ненависть у суспільстві, — продовжує Бардаш. — Після подій у Бучі як по команді транслюють одне й те саме. Почали називати росіян свинособаками. Як це може допомогти вирішити війну, коли тільки відбувається загострення ситуації?".

Неправильні цінності ЄС

"За що народ зараз вмирає? За те, щоб легше було геям, за ліберальні цінності? Я не проти геїв, ну буває, хтось любить "помісити глину". Окей, міси собі обережно, за зачиненими дверима… Європейські цінності: зелена енергетика? Ви смієтеся? Це цирк. Безвіз? За це ми всі помиратимемо? Не ви, а пацани із сіл".

ПРО ЗСУ

"Яке ЗСУ? Це ті пацани, які жили у своєму селі, коровам хвости крутили? Їх просто схопили всіх, і в грубку. Матері збожеволіли від горя. Немає пацанів, немає нікого. А наші артисти волають: "Допоможемо ЗСУ".

Даремно збираємо гроші на озброєння

"Віддайте останню копійку на "Байрактари". Щоб ви знали, люди "тирять" гроші з фондів, які їх збирають. 30% на кишеню падає, і за ці гроші живуть. Ви віддаєте останню копійку, а як жити будете — нікого не хвилює".

Українці — заручники

"У моєму розумінні, український народ зараз перебуває в заручниках, і почнуться теракти, які людям навіть не снилися. 11 вересня здаватиметься квіточками порівняно з тим, що влаштовуватимуть на території України".

Про сім'ю

Дружина, Єлизавета Бардаш, написала в інстаграм: "Юра, прощай, Юра прости" (#українапонадусе). Про Юру — рядок вз "Неангелів".

Бардаш: "Від мене відхрестилися всі. Моя дружина просто сказала не торкатися моєї доньки, що я зрадник. Я її розумію, їй 25 років, вона виросла в Україні та не знає нічого іншого. Але в Україні живуть не тільки малолітки, ви зрозумієте це. Світ не крутиться довкола 10% населення країни".

Про українство в собі та своїй команді

"Я що, не люблю Україну? Люблю. Я почав шукати в собі українство. І вирішив зробити український проєкт. Після цього з'явився Вельбой… Хлопець не від світу цього. Випускаємо "Гуси" — всі радіють. Я вирішую, що буду качати українську культуру. Але потім пандемія… А зараз уся команда від мене відвернулася: "Пішов геть". Ви навіть не уявляєте, що на мене ллють ці люди, які вчора з моєї руки харчувалися".

Оголосили сепаратистом

"Мене оголосили поплічником Росії, колабораціоністом, сепаратистом. Я розумію, ви всі злі. Але це не я розпалюю міжнаціональну ворожнечу. Я цього не робив. Я за дружбу завжди виступав… А на виході: від мене відхрестилися всі".

[ + – ] Wellboy, один із "підопічних" Юрія Бадаша, на благодійному концерті "Життя переможе" у Будапешті Фото: Getty Images

ПОЗИТИВ. Про радянське дитинство, Росію та капітуляцію Японії

Народжений в СССР

Юрій викладає на початку відео біографію, уточнюючи, що народився в Алчевську в 1983. В СРСР. На Донбасі він жив у притулку, а потім виховувався прийомними батьками. Незважаючи на очевидно непросте дитинство, Бардаш його оцінює позитивно, наголошуючи на тому, що перші сім років життя в УРСР сформували його радянську свідомість.

РФ — могутня і непереможна

"Я з 2007 року спілкувався з РФ, а до цього їздив на гастролі, об'їздив усю Росію. Потенціал цієї країни не зрівняється із жодною країною у світі. Це багатьом не сподобається, але давайте називати все своїми іменами. Це величезна територія, з ресурсами, з великою культурою, це факт… А люди, які руйнують Пушкіних і Лермонтових, називаються бандерами. "Бандерівці" вирізали поляків по сотні тисяч… Усі, з ким я маю справу, ніколи в житті не прочитали історичну книгу, а сьогодні вони всі майстри. Я не майстер, я відчуваю серцем і трохи пожив, мені 39… Поруч із нами є сусід, Росія. Він великий, могутній, жорсткий, північний сусід. Ви хочете їх знищити у праведному гніві? Але як це може статися?"

Порада Україні — здатися: Японія стала класною після капітуляції

"Як це все може закінчитися? Ви всі знаєте Японію? Чудова країна, передова, технологічна, культура збереглася. Що вони зробили, коли була війна з Америкою? Що зробили всі мудрі керівники? Вони капітулювали. Зараз це одна з найрозвиненіших країн. Вони вчасно ухвалили правильне рішення".

"Ми ризикуємо опинитися там, куди прямуємо" — пророчо написав нещодавно Юрій у своєму телеграм-каналі "Філософія Бардаша". І, зважаючи на все, він скоро опиниться в Росії, пожертвувавши українськими колегами і навіть сім'єю.

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