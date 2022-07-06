"У вогні наші небеса". Монатик випустив альбом, сповнений люті та віри в перемогу

Монатик виклав у мережу прем'єрний концептуальний альбом про війну "ART Оборона" — з треками та віршами-монологами. Читайте рецензію Фокусу на новий альбом зірки.

Монатик першим із українських зірок випустив цілий концептуальний альбом, присвячений війні з РФ. У ньому — дев'ять треків українською та російською мовами: чотири пісні та п'ять віршованих монологів. Наш король фанку, який збирав стадіони, ще ніколи не був таким лютим: в альбомі "ART Оборона" є треки, повні гіркоти й вогню, що викривають "росіян, які мовчать", є прямі, жовчні звернення до війни, яка зруйнувала життя мільйонів українців, до Путіна, що тоне в крові. Але є й ніжна балада, звернена до коханої жінки, яку ліричної герой Монатика прагне захистити від воєнних негараздів.

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[ + – ] Монатик на благодійному концерті "Життя переможе" (Life will win) у Будапешті Фото: Getty Images

На Youtube викладено прем'єрний альбом Монатика "ART Оборона" — це дуже незвичайне музичне та поетичне полотно, де зірка українського фанку намагається передати свої особисті відчуття від страшного лиха, яке випало Україні.

"Це моя особиста музична історія війни, яка, на жаль, досі триває. Принаймні ті думки, які сьогодні вдалося перетворити на вірші та музику, — розповідає музикант. — Історія війни в кожного своя, дуже схожа, важка та страшна, але з вірою в майбутнє… З вірою в нашу перемогу! Майже 5 місяців тривоги, страждання, страху та гніву, спроб знайти себе, свою сім'ю в розбитих мріях, які перетворилися на 19 хвилин музичних роздумів. Сьогодні найголовніше — не зневіритися, тому сподіваюся, що "ART Оборона" не отримає продовження і війна скоро зникне з України. А ця музика зможе відволікти, надихнути, нагадати", — так Монатик прокоментував своє творіння під відео.

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У цьому LP Дмитро Монатик, мабуть, постає в незвичайному для себе світлі. Ми всі його знали як віртуоза танцювальних мелодій, запального ритму та, власне, композитора, який вміло виготовляє хіти для релаксу — на кшталт "Вечериночки". Хоча не можна сказати, що як поет він був легковажний у своїх піснях: там завжди була тема особистого успіху, набуття себе як особистості. Для мільйонів українських підлітків Монатик став певним орієнтиром, його відданих фанів навіть жартома називають "Свідками Монатика".

24 лютого 2022 року Монатик перебував із дружиною та двома дітьми на відпочинку в Барселоні — і з початком війни став біженцем. Наразі співак дає чимало концертів у Європі, кошти від яких надходять ЗСУ. Про це і рядки з альбому:

"Будинок рідний враз перетворився на намет.

І вони не забудуть тих очей,

Що закривалися від рук твоїх із злим татуюванням Z.

Йди геть!"

Хоч музикант і не називає у своїх текстах конкретних адресатів, ясно, що його затяті слова звернені до росіян, Росії, Путіна, російської пропаганди. Він їдко запитує свого безіменного російського візаві:

"А давай-ка ты хоть раз признаешь правду?

Ты никакой не врач, и операции любые совершать не волен.

Ведь правда в том, что ты и есть война

И врач нужен тебе, ведь ты смертельно болен.

Сердце кровью обливается, трещит по швам,

От этого не избавиться ни нам, ни вам, ни молчунам".

Це теж явне звернення до Путіна та його співвітчизників, які мовчать про війну:

"Пока он в нашей крови тонет,

Быть может, в ней захлебнется вскоре.

От этого не убежать

Да как нам это выдержать?

В огне наши небеса

Свободные.

Что там за люди?

И кто их осудит

За закрытые глаза".

Питання "Хто їх засудить?" поки що звучить риторично.

Однак Монатик багато разів говорить про віру в Україну, що ми вистоїмо:

"Во мне не убить любовь,

Во мне не убить мечты.

Вам не увидеть наших слез потом,

И наши дети обретут свой дом!"

Було б неправдою сказати, що абсолютно весь альбом сповнений гнівом і негативними емоціями. Найліричніша тут річ — це ніжна балада "Пригорни", присвячена дружині поп-зірки. Там зворушливо звучить:

"Я тебе пригорну,

Іди до мене, ну.

Я накрию, прикрию тебе у цю війну.

Ти,

Давай вийдемо з темноти

Згадай, так сяяти вмієш лише ти

Танцюй зі мною, так як ніби в останній раз,

Я дивлюсь на тебе ніби зупинився час".

Підбиваючи підсумки, скажімо, що вийшла в Монатика, як і в мюзиклі "Ритм", досить концептуальна робота. І хоча з музичного боку це той самий американський хіп-хоп і фанк у дусі Bruno Mars і Pharrell Williams, нашому композитору вдалося несподівано схрестити танцювальний фанк із війною. І, хоч як парадоксально, вийшло органічно.

Послухати новий твір Монатика можна на Youtube: є трек-лист, натискаючи на певний час, ви можете почути ту чи іншу композицію або слухати альбом повністю.

[ + – ] Новий альбом Монатика "ART Оборона", присвячений війні з Росією

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