Солістка гурту KAZKA розповіла, що її будинок під Гостомелем пограбували росіяни

Про це артистка дізналася вже у США.

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Українська співачка Олександра Заріцька, солістка гурту KAZKA, розповіла, що її будинок під Гостомелем пограбували російські військові. Вона дізналася про це вже у США під час благодійного туру на підтримку України.

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"Винесли всю техніку, речі, які були більш-менш цінні. Навіть мікрофон хотіли винести", — розповіла 29-річна музикантка, додавши, що мікрофон російські загарбники по дорозі згубили, а добрі люди повернули його на своє місце.

[ + – ] Олександра Заріцька розповіла про пограбований будинок у Гостомелі

"Це дуже жорстко. Забрали навіть колонку, вага якої 30 кг. Мені не шкода речей, а просто дуже неприємно, що ти вже ніколи не почуватимешся спокійно в цьому домі. По-перше, відчуття, що туди вдерлися, у твою фортецю. Принизили тебе цим, перепотрошили", — зазначила фронтвумен гурту KAZKA.

Сама Олександра разом з родиною виїхала з Гостомеля на п'ятий день повномасштабної війни. За її словами, саме на п'ятий день її батько зателефонував артистці і сказав, що до Макарова заїжджають російські війська, тож вони з рідними швидко зібрали речі і виїхали з Гостомеля. Хоча Олександра не хотіла виїжджати з дому: "Я взагалі не хотіла їхати. Для мене виїхати це … ну, не те щоби зрада…" — прокоментувала солістка KAZKA своє небажання покидати дім на невизначений період.

Нагадаємо, Олександра Заріцька представила нову пісню та кліп з кадрами війни в Україні.

Також Фокус писав про те, що будинок українського музиканта Валерія Харчишина в Гостомелі повністю знищили російські окупанти.