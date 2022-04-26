Солістка гурту KAZKA розповіла, що її будинок під Гостомелем пограбували росіяни
Про це артистка дізналася вже у США.
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Українська співачка Олександра Заріцька, солістка гурту KAZKA, розповіла, що її будинок під Гостомелем пограбували російські військові. Вона дізналася про це вже у США під час благодійного туру на підтримку України.
"Винесли всю техніку, речі, які були більш-менш цінні. Навіть мікрофон хотіли винести", — розповіла 29-річна музикантка, додавши, що мікрофон російські загарбники по дорозі згубили, а добрі люди повернули його на своє місце.
"Це дуже жорстко. Забрали навіть колонку, вага якої 30 кг. Мені не шкода речей, а просто дуже неприємно, що ти вже ніколи не почуватимешся спокійно в цьому домі. По-перше, відчуття, що туди вдерлися, у твою фортецю. Принизили тебе цим, перепотрошили", — зазначила фронтвумен гурту KAZKA.
Сама Олександра разом з родиною виїхала з Гостомеля на п'ятий день повномасштабної війни. За її словами, саме на п'ятий день її батько зателефонував артистці і сказав, що до Макарова заїжджають російські війська, тож вони з рідними швидко зібрали речі і виїхали з Гостомеля. Хоча Олександра не хотіла виїжджати з дому: "Я взагалі не хотіла їхати. Для мене виїхати це … ну, не те щоби зрада…" — прокоментувала солістка KAZKA своє небажання покидати дім на невизначений період.
Нагадаємо, Олександра Заріцька представила нову пісню та кліп з кадрами війни в Україні.
Також Фокус писав про те, що будинок українського музиканта Валерія Харчишина в Гостомелі повністю знищили російські окупанти.