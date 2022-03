KAZKA випустила новий кліп про війну в Україні

Гурт KAZKA випустив кліп під пісню I'M NOT OK про те, що переживають українці з початку повномасштабної війни.

Група KAZKA, яка зараз перебуває з гастрольним туром у США, випустила кліп під пронизливу пісню I'M NOT OK про те, що переживають українці, борючись проти російських загарбників. Відео починається зі звуку сирен, який щодня кожен із нас чує по всій країні, після чого показані кадри вибухів і наслідки ракетних ударів, які путінські військові щодня завдають по мирних містах.

"Ми не окей". Щодня ми дивимося в очі страху та продовжуємо боротьбу за мирне небо над рідною Україною на всіх фронтах! Мільйони українців перебувають у постійній небезпеці. Українські міста знищують, ворог забирає безневинні життя і культурну спадщину України. Pray for Ukraine! Pray for Ukraine now", — йдеться у релізі кліпу.

Нещодавно в центрі Нью-Йорка підняли український національний прапор, щоб підтримати нашу країну в боротьбі з російськими окупантами, а солістка гурту Казка Олександра Заріцька виконала гімн України.

"Прапор України майорить поруч із прапором США на знак визнання та віри в незалежність нашої країни та миру народу. Наш жовто-блакитний символ волі та любові до своєї землі висітиме в центрі міста, коли Україна переможе у війні з росією", — сказала Заріцька.

Як писав раніше Фокус, багато українських артистів із початку війни вступили до лав тероборони або стали волонтерами. Нещодавно фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин зізнався, що залишився у Гостомелі, де допомагає волонтерам розвантажувати гуманітарну допомогу.