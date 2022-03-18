Фронтмен "Друга ріка" розповів, чому його син пішов у тероборону замість батька

Український музикант Валерій Харчишин зізнався, що його син служить у теробороні, а сам займається волонтерською діяльністю.

47-річний фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин, якого війна застала у приватному будинку в Гостомелі, розповів в ефірі телемарафон "UA разом", що його старший син пішов у тероборону замість нього.

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"Мій малій підійшов і сказав: "Тату, я йду в тероборону". Я вирішив його перехитрити і сказав: "Давай так, ти подбаєш про малих, відвезеш їх у безпечне місце, а я піду в тероборону". А він: "Ні, домовимося – хтось один з нас іде", – розповів Валерій Харчишин.

У результаті син музиканта Дмитро відвіз братів у безпечне місце, після чого повернувся до Житомира та записався до лав тероборони.

Харчишин залишився в Гостомелі та разом з іншими волонтерами допомагає в тилу, розвантажуючи машини з гуманітарною допомогою. Співак зізнався, що перший тиждень війни дався йому дуже тяжко, опускалися руки. Але зараз він почувається набагато краще.

"Якщо я першого дня матюкався і плакав, то потім я взяв себе в руки. І навіть упіймав якусь ейфорію і думав, що зараз ми швидко цього ворога утихомиримо. Так зараз я здорово оцінюю ситуацію", — сказав Харчишин.

Найбільше Харчишина гнітить, що російські окупанти забирають сотні життів – як дорослих, і дітей.

"На це без сліз та без болю просто неможливо дивитися", — зазначив музикант.

Як писав раніше Фокус, українські знаменитості всіма силами підтримують Україну у воєнному протистоянні Росії. Нещодавно зірки записали відео, на якому закликали Путіна зупинити кровопролитну війну. А Макс Барських заборонив використовувати свою музику в Росії.