Українські артисти закликали Путіна зупинити війну

"Путін, досить убивати", — українські артисти записали відео, у якому закликали Путіна зупинити війну.

Щоб звернути максимальну увагу світової громадськості на звірства, що відбуваються в Україні від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією, та зупинити нелюдські дії російської влади, українські знаменитості ведуть активну інформаційну кампанію. Так нещодавно відомі артисти Аlyona Аlyona, Олег Псюк (KALUSH), Володимир Самолюк (Skofka), Дмитро Комаров, Оля Полякова, Alina Pash, Алан Бадоєв, Олександр Пономарьов, Олександра Зарицька (KAZKA), ONUKA, Jamala й інші, записали відео, якому вимовляють одну фразу: "Путін, досить убивати".

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Як писав раніше Фокус, Потап заявив, що більше ніколи не їздитиме з концертами до Росії після того, які жахи російські війська влаштували в Україні. А Макс Барських заборонив використати свою музику на території РФ.

Україна переживає 22-й день повномасштабної вітчизняної війни та робить все, щоб світова громадськість допомогла зупинити жахи, які відбуваються на нашій землі. Війну висвітлюють усі світові медіа, у яких українська тема залишається обговорюваною останні кілька тижнів. Нещодавно на обкладинку американського журналу TIME потрапила п'ятирічна Валерія з Кривого Рогу, яка вимушена тікати від війни. До цього березневий випуск модного журналу ELLE Франція присвятили подіям в Україні.