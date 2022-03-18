Украинские артисты призвали Путина остановить войну

"Путин, хватит убивать", — украинские артисты записали видео, в котором призвали Путина остановить войну.

Чтобы обратить максимальное внимание мировой общественности на зверства, которые происходят в Украине с начала полномасштабной войны, развязанной Россией, и остановить бесчеловечные действия российской власти, украинские знаменитости ведут активную информационную кампанию. Так недавно известные артисты Аlyona Аlyona, Олег Псюк (KALUSH), Владимир Самолюк (Skofka), Дмитрий Комаров, Оля Полякова, Alina Pash, Алан Бадоев, Александр Пономарев, Александра Зарицкая (KAZKA), ONUKA, Jamala и другие, записали видео, на котором произносят одну фразу: "Путин, хватит убивать".

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Как писал ранее Фокус, Потап заявил, что больше никогда не будет ездить с концертами в Россию после того, какие ужасы российские войска устроили в Украине. А Макс Барских запретил использовать свою музыку на территории РФ.

Украина переживает 22-й день полномасштабной отечественной войны и делает все, чтобы мировая общественность помогла остановить ужасы, происходящие на нашей земле. Войну освещают все мировые медиа, в которых украинская тема остается самой обсуждаемой последние несколько недель. Недавно на обложку американского журнала TIME попала пятилетняя Валерия из Кривого Рога, вынужденная бежать от войны. До этого мартовский выпуск модного журнала ELLE Франция посвящен событиям в Украине.