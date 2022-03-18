Фронтмен "Друга ріка" рассказал, почему его сын пошел в тероборону вместо отца

Украинский музыкант Валерий Харчишин признался, что его сын служит в теробороне, а сам он занимается волонтерской деятельностью.

47-летний фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин, которого война застала в частном доме в Гостомеле, рассказал в эфире телемарафон "UA разом", что его старший сын пошел в тероборону вместо него.

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"Мой малой подошел и сказал: "Папа, я иду в тероборону". Я решил его перехитрить и сказал: "Давай так, ты позаботишься о малых, отвезешь их в безопасное место, а я пойду в тероборону. А он: "Нет, договоримся – кто-то один из нас идет",– рассказал Валерий Харчишин.

В итоге сын музыканта Дмитрий отвез братьев в безопасное место, после чего вернулся в Житомир и записался в ряды теробороны.

Харчищин остался в Гостомеле и вместе с другими волонтерами помогает в тылу, разгружая машины с гуманитарной помощью. Певец признался, что первая неделя войны далась ему очень тяжело, опускались руки. Но сейчас он чувствует себя гораздо лучше.

"Если я в первый день матерился и плакал, то потом я взял себя в руки. И даже поймал какую-то эйфорию и думал, что сейчас мы быстро этого врага усмирим. Так сейчас я здраво оцениваю ситуацию", — сказал Харчишин.

Больше всего Харчишина угнетает, что российские оккупанты забирают сотни жизней – как взрослых, так и детей.

"На это без слез и без боли просто невозможно смотреть", — отметил музыкант.

Как писал ранее Фокус, украинские знаменитости всеми силами поддерживают Украину в военном противостоянии России. Недавно звезды записали видео, на котором призвали Путина остановить кровопролитную войну. А Макс Барских запретил использовать свою музыку в России.