Солістка гурту KAZKA знялася у відвертій фотосесії (фото)

Зйомки відбулися в басейні, стилізованому під маленьке озеро.

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31-річна українська співачка Олександра Заріцька, фронтвумен гурту KAZKA, знялася в дуже чуттєвій фотосесії та розповіла про прийняття себе і своєї зовнішності. Кадрами виконавиця поділилася на своїй сторінці в соцмережі.

В об'єктиві фотографа В'ячеслава Шерстюка, відомими своїми сміливими фотосесіями, що розкривають красу жіночого тіла, дівчина постала дуже сексуальною і водночас сильною. Вона позує в мокрій блузі, яка підкреслює всі вигини її фігури.

Ще більшої щирості знімкам додало те, що Олександра була без косметики, демонструючи чисте і красиве обличчя.

Фотосесія відбулася в одній з київських студій, а локація була прикрашена рослинами і могла похвалитися басейном з водою, стилізованим під маленьке озеро.

"Знадобилося багато років для того, щоб полюбити себе такою, якою ви мене бачите зараз, і я вдячна людям, які мене оточують і люблять мене такою, яка я є. А я зі свого боку хочу нагадати тобі, яка ти прекрасна і неповторна! Не соромся показувати свою красу, навіть якщо вона не входить у "рамки" суспільства", — написала вона.

У коментарях її підтримали шанувальники і колеги, зокрема співачка Кола, яка написала коротко: "Красуня".

Раніше Фокус писав, що Олександра Заріцька скасувала весілля з бойфрендом, яке планувала на літо 2024 року. Як пояснила співачка, вона мріє про гучне весілля, яке, на жаль, не можливе в умовах війни.