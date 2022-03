KAZKA выпустила новый клип о войне в Украине

Группа KAZKA выпустила клип под песню I'M NOT OK о том, что переживают украинцы с начала полномасштабной войны.

Группа KAZKA, которая сейчас находится с гастрольным туром в США, выпустила клип под пронзительную песню I'M NOT OK о том, что переживают украинцы, сражаясь против российских захватчиков. Видео начинается со звука сирен, который ежедневно каждый из нас слышит по всей стране, после чего показаны кадры взрывов и последствия ракетных ударов, которые путинскими военными ежедневно наносят по мирным городам.

"Мы не окей". Каждый день мы смотрим в глаза страха и продолжаем борьбу за мирное небо над родной Украиной на всех фронтах! Миллионы украинцев находятся в постоянной опасности. Украинские города уничтожают, враг уносит невинные жизни и культурное наследие Украины. Pray for Ukraine! Pray for Ukraine now", — говорится в релизе клипа.

Недавно в центре Нью-Йорка подняли украинский национальный флаг, чтобы поддержать нашу страну в борьбе с российскими оккупантами, а солистка группы Казка Александра Зарицкая исполнила гимн Украины.

"Флаг Украины будет развеваться рядом с флагом США в знак признания и веры в независимость нашей страны и мира народа. Наш желто-голубой символ воли и любви к своей земле будет висеть в центре города, когда Украина победит в войне с россией", — сказала Зарицкая.

