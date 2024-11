Не сложилось: звезды первой величины, которые так и не стали родителями (фото)

Некоторые знаменитости сознательно отказались от возможности иметь детей в пользу карьеры, а некоторым не позволило здоровье. Многие звезды совершенно об этом не жалеют и живут своей жизнью.

Быть родителями или нет — каждый сам делает свой выбор в столь важном вопросе. Если обычные люди просто страдают от бестактных вопросов знакомых и близких, то на знаменитостей общество давит гораздо сильнее, сообщает RadarOnline.

Анжелика Хьюстон

Актриса Анжелика Хьюстон Фото: Википедия

Актриса Анжелика Хьюстон считает, что отсутствие в ее жизни ребенка "вероятно, было к лучшему". Звезда сериала "Семейка Аддамс" была замужем за Робертом Грэмом с 1992 года до его смерти в 2008 году, у пары не было детей.

"Я бы, наверное, была несчастна. Когда я говорю о своей матери, то не хочу повторять ее судьбу. С детьми я думаю, вероятно, все было бы в моей жизни примерно так же. Я была бы домохозяйкой, мой муж бы уехал и что-то там делал. И все хорошее, что было за эти годы, скорее всего никогда не произошло со мной", — отметила Хьюстон.

Анна Кендрик

Актриса Анна Кендрик Фото: Википедия

39-летняя актриса Анна Кендрик открыто заявляет, что не хочет иметь детей, поскольку считает, что "дети не для нее". Она сказала: "Знаете, если у меня будут дети, это будет просто еще один ребенок, с которым вашему ребенку придется сражаться, когда начнутся войны за воду. Грядет зомби-апокалипсис, а с моими генами я не думаю, что мои дети действительно выживут". Кроме того, звезда "Идеального голоса" призналась, что она заморозила эмбрионы со своим неназванным "токсичным" бывшим парнем, прежде чем разорвать их отношения. Правда звезда "Мне бы в небо" не объяснила, зачем ей это нужно.

Кристофер Уокен

Актер Кристофер Уокен Фото: Википедия

Американский актер, лауреат премий "Оскар" и BAFTA, Кристофер Уокен и его жена Джорджиана Уокен женаты уже более 50 лет, но у них так и не было детей. Звезда "Сонной лощины" считал, что не добьется такого громкого успеха в своей карьере, если станет отцом. Он объяснил: "Я уверен, что многие из тех, кого я знал в детстве, продолжили бы работать в шоу-бизнесе, но у них были свои дети, им нужно было чем-то надежным заниматься. Я этого не делал, поэтому мне удавалось выживать даже в периоды безработицы".

Хелен Миррен

Актриса Хелен Миррен Фото: Getty Images

Британская актриса, известная исполнением роли Цезонии в фильме "Калигула", Хелен Миррен несколько лет назад откровенно рассказала о своей жизни без детей: "Это не было моей судьбой. Я все думала, что так и будет, ждала, когда это случится, но этого так и не произошло, и мне было все равно, что думают люди… О детях меня спрашивали только скучные старики. И всякий раз, когда они говорили: "Что? Детей нет? Ну, тебе лучше с этим покончить, старушка", я отвечала: "Нет! Иди на х…!"

Дженнифер Энистон

Актриса Дженнифер Энистон Фото: Getty Images

Пережив одно за другим разбитые сердца, американская актриса Дженнифер Энистон научилась справляться с трудностями, связанными с необходимостью иметь детей. Комментируя постоянные слухи о ее беременности и утверждения, что у нее был ребенок, звезда сериала "Друзья" заявила: "Я полноценна с партнером или без него, с ребенком или без него. Я сама решаю, что красиво в моей жизни… Мне не нужно выходить замуж или быть матерью, чтобы быть полноценной".

Кайли Миноуг

Певица Кайли Миноуг Фото: Getty Images

Диагноз рака предрек австралийскую поп-звезде Кайли Миноуг на бездетность. Несмотря на это, общественность постоянно донимала ее на эту тему.

"Поверьте мне, наступает момент, когда очередной человек, который говорит: "Ну, есть так много вариантов", вам хочется кричать. Конечно, здорово, что есть варианты. Это чудесно! Но, вещи, которые многие считают само собой разумеющимися, из-за болезни для меня стали недоступными… Я стараюсь сохранять спокойствие и принимать то, что имею, и не концентрироваться на том, чего у меня нет", — объяснила певица.

Исполнительница хита "Can't Get You Out of My Head" в 2006 прошла курс лучевой терапии, химиотерапии, ей была проведена операция по частичной мастэктомии.

Леонардо Ди Каприо

Актер Леонардо Ди Каприо Фото: Getty Images

У американского актера Леонардо Ди Каприо было много громких романов, но он еще ни с кем не связал себя узами брака и не обзавелся детьми. Видимо, звезда "Титаника" все еще в поиске той единственной. Однако недавно он выразил желание создать семью, правда о желании иметь детей актер ничего не сказал: "Говоря это, я понимаю, что противоречу всему, что говорил раньше. Я абсолютно верю в брак".

Кроме того, детей нет у таких знаменитостей как: Микки Рурк, Селена Гомес, Сет Роген, Ким Кэтролл, Джона Сины, Долли Партон, Рене Зеллвегер, Вайнона Райдер, Патрисия Каас, Дита фон Тиз, Лайза Миннелли и других.

