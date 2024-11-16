Найдена причина массовых жертвоприношений детей в Мексике: спасались от засухи и гнева богов

Исследователи пришли к выводу, что массовые жертвоприношения детей в 15 веке были отчаянной попыткой умилостивить бога дождя и преодолеть разрушительную засуху.

Археологи обнаружили следы жертвоприношения минимум 42 детей в Теночтитлане, сегодня Мехико. Останки скелетов принадлежали детям в возрасте от 2 о 7 лет и были найдены в самом значительном храмовом комплексе в Теночтитлане — Темпло Майор — в 1980 и 1981 годах, пишет Live Science.

Скелеты были найдены обращенными лицом вверх и с согнутыми конечностями, а также были помещены в ящики из тесаного камня на слой песка. Некоторые были украшены украшениями, такими как ожерелья, и имели зеленые каменные бусины во рту. Ранее ученые не знали для чего были сделаны эти жертвоприношения, однако новое исследование пролило свет на эту загадку.

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Команда археологов из Национального института антропологии и истории (INAH) пришла к выводу, что жертвоприношения детей, вероятно, были отчаянной попыткой умилостивить бога дождя Тлалоку и положить конец разрушительной засухе.

По словам соавтора исследования, археолога и директора проекта Леонардо Лопеса Лухана, массовое жертвоприношение детей на самом деле совпало со смертельной засухой, которая обрушилась на регион. Сначала государство Мексики пыталось смягчить последствия, открыв королевские зернохранилища для перераспределения продовольствия среди самых нуждающихся классов. Но параллельно с этим процессом были проведены массовые жертвоприношения детей в Темпло Майор, что якобы должно было умилостивить бога дождя.

В ходе исследования ученые также попытались выяснить, почему было совершено массовое жертвоприношение детей. Для этого команда изучила геологические данные вместе с записями в Мексиканском атласе засух и обнаружила, что в центральной Мексике между 1452 и 1454 годами произошла сильная засуха.

Известно, что масштабная засуха пришлась на правление Монтесумы I и уничтожила урожай, а также опустошила население региона и заставила голодающие земли продавать детей в обмен на еду. Исследователи обнаружили, что засуха в начале лета повлияла на прорастание, рост и цветение растений, а осенние заморозки, вероятно, нанесли вред кукурузе до ее созревания. В результате сочетание этих двух явлений уничтожило урожай и привело к возникновению длительного голода.

Чтобы облегчить кризис, тела принесенных в жертву детей посыпали синим пигментом, ракушками и маленькими птицами и окружили 11 скульптурами из вулканического камня. Скульптуры были сделаны так, чтобы напоминать лицо Тлалока, ацтекского бога дождя, воды и плодородия. По словам Лопес Лухана, детей, вероятно, украшали для того, чтобы сделать их похожими на дождевых гномов.

Ранее Фокус писал о том, что в Перу нашли 76 детских ужасающих жертвоприношений.