Знайдено причину масових жертвоприношень дітей у Мексиці: рятувалися від посухи та гніву богів

Дослідники дійшли висновку, що масові жертвопринесення дітей у 15 столітті були відчайдушною спробою умилостивити бога дощу і подолати руйнівну посуху.

Археологи виявили сліди жертвопринесення щонайменше 42 дітей у Теночтитлані, сьогодні Мехіко. Останки скелетів належали дітям віком від 2 до 7 років і були знайдені в найзначнішому храмовому комплексі в Теночтітлані — Темпло Майор — у 1980 і 1981 роках, пише Live Science.

Скелети були знайдені зверненими обличчям догори й з зігнутими кінцівками, а також були поміщені в ящики з тесаного каменю на шар піску. Деякі були прикрашені прикрасами, такими як намиста, і мали зелені кам'яні намистини в роті. Раніше вчені не знали для чого були зроблені ці жертвопринесення, проте нове дослідження пролило світло на цю загадку.

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Команда археологів із Національного інституту антропології та історії (INAH) дійшла висновку, що жертвопринесення дітей, імовірно, були відчайдушною спробою умилостивити бога дощу Тлалоку та покласти край руйнівній посусі.

За словами співавтора дослідження, археолога та директора проєкту Леонардо Лопеса Лухана, масове жертвопринесення дітей насправді збіглося зі смертельною посухою, яка обрушилася на регіон. Спочатку держава Мексики намагалася пом'якшити наслідки, відкривши королівські зерносховища для перерозподілу продовольства серед найнужденніших класів. Але паралельно з цим процесом були проведені масові жертвопринесення дітей у Темпло Майор, що нібито мало умилостивити бога дощу.

Під час дослідження вчені також спробували з'ясувати, чому було здійснено масове жертвопринесення дітей. Для цього команда вивчила геологічні дані разом із записами в Мексиканському атласі посух і виявила, що в центральній Мексиці між 1452 і 1454 роками сталася сильна посуха.

Відомо, що масштабна посуха припала на правління Монтесуми I та знищила врожай, а також спустошила населення регіону і змусила людей, що голодують, продавати дітей в обмін на їжу. Дослідники виявили, що посуха на початку літа вплинула на проростання, ріст і цвітіння рослин, а осінні заморозки, ймовірно, завдали шкоди кукурудзі до її дозрівання. У результаті поєднання цих двох явищ знищило врожай і призвело до виникнення тривалого голоду.

Щоб полегшити кризу, тіла принесених у жертву дітей посипали синім пігментом, черепашками та маленькими птахами й оточили 11 скульптурами з вулканічного каменю. Скульптури були зроблені так, щоб нагадувати обличчя Тлалока, ацтекського бога дощу, води й родючості. За словами Лопес Лухана, дітей, ймовірно, прикрашали для того, щоб зробити їх схожими на дощових гномів.

Раніше Фокус писав про те, що в Перу знайшли 76 дитячих жахливих жертвоприношень.