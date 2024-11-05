Найжорстокіше жертвопринесення: предки інків по-звірячому вбили десятки дітей заради врожаю

Археологи виявили курган з останками 76 дітей, яких принесли в жертву моторошним способом.

Related video

Археологи виявили в Перу 700-річний курган, у якому спочивали останки 76 дітей і 2 дорослих, принесених у жертву, пише LiveScience.

Знайдений курган є одним із кількох місць жертвоприношень, які знайшли недалеко від прибережного міста Трухільо на північному заході Перу. Усі ці місця пов'язані з великою цивілізацією чіму, яка процвітала в регіоні з XII по XV століття. Відомо, що чіму передували інкам, вони славилися своїми витворами мистецтва і тканинами.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

В останньому відкритому кургані діти були поховані оголеними, а їхній одяг знаходився поруч з ними. Грудні клітини дітей були розрізані від ключиць до грудини, а ребра розсунуті, можливо, для того, щоб відкрити доступ до серця.

У кургані 60 на 20 метрів також було знайдено срібні та мідні кулони, які, можливо, були пришиті до дитячого одягу. Серед останків археологи знайшли й сережки, а також раковини колючих устриць (Spondylus).

"Для цих людей раковини Spondylus були ціннішими за золото і дорогоцінне каміння", — каже доцент кафедри антропології в Університеті Флориди, який керує розкопками Габріель Прієто.

Також під час подальшого аналізу вдалося з'ясувати, що черепи дітей були модифіковані. Податливий череп немовлят подовжували за допомогою дощок або міцних пов'язок на голову. Цю саму практику використовувала цивілізація ламбаеке, яка сусідила з чіму і була ними завойована.

Група дослідників провела ізотопний аналіз, який показав, що за життя раціон дітей справді відповідав регіону Ламбаеке.

Експерти вважають, що дітей та їхні сім'ї могли захопити чіму і доставити в Пампа-ла-Крус для будівництва іригаційних систем.

Чіму розширювали своє сільське господарство в тих районах, де земля не була надто родючою, тож давня цивілізація будувала там іригаційні системи. Після того, як будівництво таких каналів було завершено, дітей принесли в жертву, щоб благословити землю.

"Поховання дітей у кургані, найімовірніше, було підношенням для того, щоб наповнити поля енергією і зробити їх родючими", — підкреслює Прієто.

Очевидно, що принесені в жертву діти не були нащадками чіму. Таким чином археологи вперше знайшли свідчення того, що чіму приносили в жертву немісцевих жителів.

"Це були не просто городяни, які принесли в жертву своїх дітей. Схоже, цей процес контролювався центральною владою чіму", — підсумували автори дослідження.

Нагадаємо, вчені підтвердили моторошну легенду про африканського короля. Згідно з легендою, деякі споруди в палаці короля Гезо, який правив Королівством Дагомея в XIX столітті, збудовані з додаванням людської крові.