Замість парт і книжок — підлога і вузли: як здобували освіту у древньому світі

Сучасна система освіти сильно відрізняється від тих, які існували у древніх цивілізаціях. Часто навчання було спрямоване на підготовку дітей до професій їхніх батьків.

Стародавня освіта суттєво відрізнялася від сучасних систем, еволюціонуючи разом із розвитком суспільства. На відміну від сучасного структурованого шкільного навчання, розділеного на вікові та академічні рівні, древні цивілізації надавали перевагу іншим підходам, пише Discover.

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Формальне шкільне навчання не було загальнодоступним, і більшу частину знань дитина отримувала в родинному чи соціальному середовищі, а не в інституційній освіті. Як зазначають вчені, давнє навчання тісно перепліталося із соціальним класом і часто готувало дітей до наслідування професій їхніх батьків.

Месопотамія

У Месопотамії, одній з найдавніших відомих цивілізацій, діти навчалися за допомогою глиняних табличок, які можна порівняти з сучасними дошками. Використовуючи клинопис, стародавнє письмо, учні практикувалися, копіюючи записи свого вчителя, а потім стирали їх, щоб почати спочатку.

Археологи виявили близько 600 таких табличок, написаних дитячим почерком, що дають уявлення про ранні методи навчання.

Стародавній Єгипет

У Стародавньому Єгипті збереглося ще менше освітніх записів, але єгиптолог Ейдан Додсон зазначає, що грамотність, зарезервована для еліти, ймовірно, обмежувалася нащадками грамотних родин.

Вцілілі артефакти включають в себе дитячі копії наявних творів, що дозволяє припустити, що навчання могло охоплювати диктант і повторення. Для більшості освіта складалася з професійної підготовки, де діти навчалися сімейних ремесел через учнівство.

Стародавній Рим

У Стародавньому Римі формальне шкільне навчання починалося приблизно з семи років, з акцентом на соціальному навчанні. Квінтіліан, видатний педагог тієї епохи, стверджував, що навчання серед однолітків сприяє корисній соціальній взаємодії.

Хоча більшість учнів були хлопчиками, деякі дівчатка відвідували школу, але, як правило, навчалися менше через ранні шлюби. У римських класах не було сучасної структури класів, і учні навчалися разом, незалежно від рівня знань, часто сидячи на підлозі.

Династія Чжоу

Династія Чжоу у Китаї наголошувала на етиці та грамотності у світських сільських школах, де учні читали з бамбукових книг. Лише ті, хто досягав успіхів у навчанні, мали право на здобуття вищої освіти, що було престижним шляхом.

Прикладом такого "вишу" була академія Цзіся, заснована у 360 році до н. е., що складалася зі 100 шкіл, які пропонували публічні лекції на різні теми, переважно для студентів-чоловіків.

Імперія інків

Імперія інків, з її усною традицією, надавала насамперед професійну підготовку. Вельможі отримували більш систематичну освіту протягом чотирьох років, починаючи з мови кечуа, потім кіпу (метод зав'язування вузлів для ведення записів), релігії та різних наук, зокрема історії та географії.

Елітних учнів інків навчали амаути (професійні вчителі), а для завершення навчання вони мали скласти іспит.

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Ці стародавні освітні системи демонструють, як суспільства по-різному розставляли пріоритети в освіті залежно від суспільних потреб і наявних ресурсів. Ці ранні форми навчання заклали фундамент сучасної освіти, формуючи не лише індивідуальний розвиток, а й культурне та суспільне зростання.

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