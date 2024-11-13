Вместо парт и книг — пол и узлы: как получали образование в древнем мире

Современная система образования сильно отличается от тех, которые существовали в древних цивилизациях. Часто обучение было направлено на подготовку детей к профессиям их родителей.

Древнее образование существенно отличалось от современных систем, эволюционируя вместе с развитием общества. В отличие от современного структурированного школьного обучения, разделенного на возрастные и академические уровни, древние цивилизации отдавали предпочтение другим подходам, пишет Discover.

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Формальное школьное обучение не было общедоступным, и большую часть знаний ребенок получал в семейной или социальной среде, а не в институциональном образовании. Как отмечают ученые, древнее обучение тесно переплеталось с социальным классом и часто готовило детей к наследованию профессий их родителей.

Месопотамия

В Месопотамии, одной из древнейших известных цивилизаций, дети учились с помощью глиняных табличек, которые можно сравнить с современными досками. Используя клинопись, древнее письмо, ученики практиковались, копируя записи своего учителя, а затем стирали их, чтобы начать сначала.

Археологи обнаружили около 600 таких табличек, написанных детским почерком, дающих представление о ранних методах обучения.

Древний Египет

В Древнем Египте сохранилось еще меньше образовательных записей, но египтолог Эйдан Додсон отмечает, что грамотность, зарезервированная для элиты, вероятно, ограничивалась потомками грамотных семей.

Уцелевшие артефакты включают в себя детские копии имеющихся произведений, что позволяет предположить, что обучение могло охватывать диктант и повторение. Для большинства образование состояло из профессиональной подготовки, где дети обучались семейным ремеслам через ученичество.

Древний Рим

В Древнем Риме формальное школьное обучение начиналось примерно с семи лет, с акцентом на социальном обучении. Квинтилиан, выдающийся педагог той эпохи, утверждал, что обучение среди сверстников способствует полезному социальному взаимодействию.

Хотя большинство учеников были мальчиками, некоторые девочки посещали школу, но, как правило, учились меньше из-за ранних браков. В римских классах не было современной структуры классов, и ученики учились вместе, независимо от уровня знаний, часто сидя на полу.

Династия Чжоу

Династия Чжоу в Китае делала акцент на этике и грамотности в светских сельских школах, где ученики читали по бамбуковым книгам. Только те, кто достигал успехов в учебе, имели право на получение высшего образования, что было престижным путем.

Примером такого "вуза" была академия Цзися, основанная в 360 году до н. э., состоявшая из 100 школ, которые предлагали публичные лекции на различные темы, преимущественно для студентов-мужчин.

Империя инков

Империя инков, с ее устной традицией, предоставляла прежде всего профессиональную подготовку. Вельможи получали более систематическое образование в течение четырех лет, начиная с языка кечуа, затем кипу (метод завязывания узлов для ведения записей), религии и различных наук, в частности истории и географии.

Элитных учеников инков обучали амауты (профессиональные учителя), а для завершения обучения они должны были сдать экзамен.

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Эти древние образовательные системы демонстрируют, как общества по-разному расставляли приоритеты в образовании в зависимости от общественных потребностей и имеющихся ресурсов. Эти ранние формы обучения заложили фундамент современного образования, формируя не только индивидуальное развитие, но и культурный и общественный рост.

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