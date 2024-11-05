Самое жестокое жертвоприношение: предки инков изощренно убили десятки детей ради урожая

Археологи обнаружили курган с останками 76 детей, которых принесли в жертву жутким способом.

Related video

Археологи обнаружили в Перу 700-летний курган, в котором покоились останки 76 детей и 2 взрослых, принесенных в жертву, пишет LiveScience.

Найденный курган является одним из нескольких мест жертвоприношений, которые нашли недалеко от прибрежного города Трухильо на северо-западе Перу. Все эти места связаны с крупной цивилизацией чиму, которая процветала в регионе с XII по XV века. Известно, что чиму предшествовали инкам, они славились своими произведениями искусства и тканями.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В последнем открытом кургане дети были захоронены обнаженными, а их одежда находилась рядом с ними. Грудные клетки детей были разрезаны от ключиц до грудины, а ребра раздвинуты, возможно, для того, чтобы открыть доступ к сердцу.

В кургане 60 на 20 метров также были найдены серебряные и медные кулоны, которые возможно, были пришиты к детской одежде. Среди останков археологи нашли и серьги, а также раковины колючих устриц (Spondylus).

"Для этих людей раковины Spondylus были ценнее золота и драгоценных камней", — говорит доцент кафедры антропологии в Университете Флориды, руководящий раскопками Габриэль Прието.

Также в ходе дальнейшего анализа удалось выяснить, что черепа детей были модифицированы. Податливый череп младенцев удлиняли с помощью досок или крепких повязок на голову. Эту же практику использовала цивилизация ламбаеке, которая соседствовала с чиму и была ими завоевана.

Группа исследователей провела изотопный анализ, который показал, что при жизни рацион детей действительно соответствовал региону Ламбаеке.

Эксперты считают, что дети и их семьи могли быть захвачены чиму и доставлены в Пампа-ла-Крус для строительства ирригационных систем.

Чиму расширяли свое сельское хозяйство в тех районах, где земля не была слишком плодородной, поэтому древняя цивилизация строила там ирригационные системы. После того, как строительство таких каналов было завершено, детей принесли в жертву, чтобы благословить землю.

"Захоронение детей в кургане, скорее всего, было подношением для того, чтобы наполнить поля энергией и сделать их плодородными", — подчеркивает Прието.

Очевидно, что принесенные в жертву дети не были потомками чиму. Таким образом археологи впервые нашли свидетельства того, что чиму приносили в жертву неместных жителей.

"Это были не просто горожане, которые принесли в жертву своих детей. Похоже, этот процесс контролировался центральной властью чиму", — подытожили авторы исследования.

Напомним, ученые подтвердили жуткую легенду об африканском короле. Согласно легенде, некоторые сооружения во дворце короля Гезо, который правил Королевством Дагомея в XIX веке, построены с добавлением человеческой крови.