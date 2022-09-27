У Перу знайшли 76 дитячих жахливих жертвоприношень (фото)

Як зазначають експерти, ці жертвопринесення інки приносили, щоб умилостивити богів, коли зливи Ель-Ніньо спричинили повені.

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Під час своїх недавніх археологічних розкопок на стоянці Пампа-ла-Крус у Перу вчені виявили нові докази практики дитячих жертвоприношень чому, пише Ancient Origins.

Жертовні останки 76 дітей виявлено на ділянці, розташованій у віддаленому районі Уанчако приблизно за 305 км на північ від Ліми. Місце розкопок Пампа Ла Крус — це велике археологічне поховання культури чому, у якому виявлено численні дитячі жертвопринесення, поховання дорослих та незліченні артефакти.

Насправді жертвопринесення дітей було своєрідною рутинною практикою серед чому, яка процвітала на північному узбережжі Перу приблизно з 900 по 1470 рік. У чиму була найбільша і найважливіша політична система в Перу в період, що передував інкам.

[ + – ] Люди чомусь переважно займалися сільським господарством

Люди чиму переважно займалися сільським господарством. Вони виконали величезні роботи з іригації, створивши велику мережу гідравлічних каналів, які доставляли воду з гір до полів, палаців та храмів. Більше того чому виробляли незвичайні тканини, а також предмети із золота, срібла та міді.

Хоча зараз це непридатний для життя регіон із дефіцитом води, Чан-Чан, могутня культурна столиця чому, колись була великим містом, що займало понад 36 квадратних кілометрів. Архітектура із сирцевої цегли використовувалася для створення вулиць, високих стін, водойм, пірамід та будинків. На піку розвитку населення Чан-Чана обчислювалося тисячами.

Останки людських жертвопринесень, особливо дітей, неодноразово знаходили в районі Пампа-ла-Крус, що вказує на те, що це була звичайна практика серед чого.

"Це велике місце має найбільша кількість останків дітей: принесених у жертву. Подібного ніде більше немає у світі", — зазначили експерти.

[ + – ] Археологи також виявили залишки невеликих слідів, які пережили дощ та ерозію

Археологи також виявили залишки невеликих слідів, які пережили дощ та ерозію. На думку вчених, ці сліди свідчать про те, що дітей вели з Чан-чану, щоб вони зустріли свій жахливий кінець. Жертвопринесення приносилися, щоб умилостивити богів, коли зливи Ель-Ніньо спричинили повені.

З останніх знайдених 76 скелетів 25 могил виявлено у кургані I, а решту 51 — у кургані II. Найцікавішим відкриттям стала гробниця п'яти жінок, похованих лицем до лиця у вільному колі. Цю гробницю виявлено в Кургані I. Пояснення цього незвичайного поховання фахівці поки не знайшли.

Нагадаємо, що раніше дослідники з'ясували, що насправді інки називали Макчу-Пікчу зовсім інакше. Як виявилося, назва древнього міста плем'я індіанців була Уайна-Пікчу.