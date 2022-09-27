В Перу нашли 76 детских ужасающих жертвоприношений (фото)

Как отмечают эксперты, эти жертвоприношения инки приносили, чтобы умилостивить богов, когда проливные дожди Эль-Ниньо вызывали наводнения.

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В ходе своих недавних археологических раскопок на стоянке Пампа-ла-Крус в Перу, ученые обнаружили новые свидетельства практики детских жертвоприношений чиму, пишет Ancient Origins.

Жертвенные останки 76 детей были обнаружены на участке, расположенном в отдаленном районе Уанчако примерно в 305 км к северу от Лимы. Место раскопок Пампа Ла Крус — это большое археологическое захоронение культуры чиму, в котором было обнаружено многочисленные детские жертвоприношения, захоронения взрослых и бесчисленные артефакты.

На самом деле, жертвоприношение детей было своего рода рутинной практикой среди чиму, которая процветала на северном побережье Перу примерно с 900 по 1470 год. У чиму была самая большая и важная политическая система в Перу в период предшествующий инкам.

[ + – ] Люди чиму в основном занимались сельским хозяйством.

Люди чиму в основном занимались сельским хозяйством. Они выполнили огромные работы по ирригации, создав большую сеть гидравлических каналов, которые доставляли воду с гор к полям, дворцам и храмам. Более того чиму производили необычные ткани, а также предметы из золота, серебра и меди.

Хотя сейчас это непригодный для жизни регион с дефицитом воды, Чан-Чан, могущественная культурная столица чиму, когда-то была обширным городом, занимавшим более 36 квадратных километров. Архитектура из сырцового кирпича использовалась для создания улиц, высоких стен, водоемов , пирамид и домов. На пике своего развития население Чан-Чана исчислялось тысячами.

Останки человеческих жертвоприношений, особенно детей, неоднократно находили в районе Пампа-ла-Крус, что указывает на то, что это было обычной практикой среди чиму.

"Это большое место имеет самое большое количество останков детей: принесенных в жертву. Подобного нигде больше нет в мире", — отметили эксперты.

[ + – ] Археологи также обнаружили остатки небольших следов, переживших дождь и эрозию

Археологи также обнаружили остатки небольших следов, переживших дождь и эрозию. По мнению ученых, эти следы свидетельствуют о том, что детей вели из Чан-Чана, чтобы они встретили свой ужасный конец. Жертвоприношения приносились, чтобы умилостивить богов, когда проливные дожди Эль-Ниньо вызывали наводнения.

Из последних найденных 76 скелетов 25 могил были обнаружены в кургане I, а остальные 51 — в кургане II. Самым любопытным открытием стала гробница пяти женщин, погребенных лицом к лицу в свободном кругу. Эта гробница была обнаружена в Кургане I. Объяснение этому необычному захоронению специалисты пока не нашли.

Напомним, что ранее исследователи выяснили, что на самом деле инки называли Мачу-Пикчу совсем иначе. Как оказалось, название древнего города племя индейцев было Уайна-Пикчу.