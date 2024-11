Не склалося: зірки першої величини, які так і не стали батьками (фото)

Деякі знаменитості свідомо відмовилися від можливості мати дітей на користь кар'єри, а деяким не дозволило здоров'я. Багато зірок абсолютно про це не шкодують і живуть своїм життям.

Бути батьками чи ні — кожен сам робить свій вибір у такому важливому питанні. Якщо звичайні люди просто страждають від нетактовних запитань знайомих і близьких, то на знаменитостей суспільство тисне набагато сильніше, повідомляє RadarOnline.

Анжеліка Г'юстон

Актриса Анжеліка Г'юстон Фото: Вiкiпедiя

Акторка Анжеліка Г'юстон вважає, що відсутність у її житті дитини "ймовірно, була на краще". Зірка серіалу "Сімейка Аддамс" була одружена з Робертом Гремом з 1992 року до його смерті 2008 року, у пари не було дітей.

"Я б, напевно, була нещасною. Коли я говорю про свою матір, то не хочу повторювати її долю. З дітьми я думаю, ймовірно, все було б у моєму житті приблизно так само. Я була б домогосподаркою, мій чоловік би поїхав і щось там робив. І все хороше, що було за ці роки, найімовірніше ніколи не сталося б зі мною", — зазначила Г'юстон.

Анна Кендрик

Актриса Анна Кендрік Фото: Вiкiпедiя

39-річна актриса Анна Кендрік відкрито заявляє, що не хоче мати дітей, оскільки вважає, що "діти не для неї". Вона сказала: "Знаєте, якщо в мене будуть діти, це буде просто ще одна дитина, з якою вашій дитині доведеться битися, коли почнуться війни за воду. Гряде зомбі-апокаліпсис, а з моїми генами я не думаю, що мої діти дійсно виживуть". Крім того, зірка "Ідеального голосу" зізналася, що вона заморозила ембріони зі своїм неназваним "токсичним" колишнім хлопцем, перш ніж розірвати їхні стосунки. Щоправда зірка "Мені б у небо" не пояснила, навіщо їй це потрібно.

Крістофер Вокен

Актор Крістофер Вокен Фото: Вiкiпедiя

Американський актор, лауреат премій "Оскар" і BAFTA, Крістофер Вокен і його дружина Джорджіана Вокен одружені вже понад 50 років, але у них так і не було дітей. Зірка "Сонної лощини" вважав, що не доб'ється такого гучного успіху у своїй кар'єрі, якщо стане батьком. Він пояснив: "Я впевнений, що багато хто з тих, кого я знав у дитинстві, продовжили б працювати в шоу-бізнесі, але в них були свої діти, їм потрібно було чимось надійним займатися. Я цього не робив, тому мені вдавалося виживати навіть у періоди безробіття".

Хелен Міррен

Актриса Гелен Міррен Фото: Getty Images

Британська акторка, відома виконанням ролі Цезонії у фільмі "Калігула", Гелен Міррен кілька років тому відверто розповіла про своє життя без дітей: "Це не було моєю долею. Я все думала, що так і буде, чекала, коли це станеться, але цього так і не сталося, і мені було байдуже, що думають люди... Про дітей мене запитували тільки нудні люди похилого віку. І щоразу, коли вони говорили: "Що? Дітей немає? Ну, тобі краще з цим покінчити, старенька", я відповідала: "Ні! Іди на х...!"

Дженніфер Еністон

Актриса Дженніфер Еністон Фото: Getty Images

Переживши одне за одним розбиті серця, американська актриса Дженніфер Еністон навчилася справлятися з труднощами, пов'язаними з необхідністю мати дітей. Коментуючи постійні чутки про її вагітність і твердження, що в неї була дитина, зірка серіалу "Друзі" заявила: "Я повноцінна з партнером чи без нього, з дитиною чи без неї. Я сама вирішую, що красиво в моєму житті... Мені не потрібно виходити заміж або бути матір'ю, щоб бути повноцінною".

Кайлі Міноуг

Співачка Кайлі Міноуг Фото: Getty Images

Діагноз раку передрік австралійській поп-зірці Кайлі Міноуг бездітність. Незважаючи на це, громадськість постійно дошкуляла їй на цю тему.

"Повірте мені, настає момент, коли чергова людина, яка каже: "Ну, є так багато варіантів", вам хочеться кричати. Звичайно, чудово, що є варіанти. Це чудово! Але, речі, які багато хто вважає само собою зрозумілими, через хворобу для мене стали недоступними... Я намагаюся зберігати спокій і приймати те, що маю, і не концентруватися на тому, чого у мене немає", — пояснила співачка.

Виконавиця хіта "Can't Get You Out of My Head" у 2006 пройшла курс променевої терапії, хіміотерапії, їй провели операцію з часткової мастектомії.

Леонардо Ді Капріо

Актор Леонардо Ді Капріо Фото: Getty Images

В американського актора Леонардо Ді Капріо було багато гучних романів, але він ще ні з ким не пов'язав себе узами шлюбу і не обзавівся дітьми. Мабуть, зірка "Титаніка" все ще в пошуку тієї єдиної. Однак нещодавно він висловив бажання створити сім'ю, щоправда про бажання мати дітей актор нічого не сказав: "Говорячи це, я розумію, що суперечу всьому, що говорив раніше. Я абсолютно вірю в шлюб".

Крім того, дітей немає у таких знаменитостей як: Міккі Рурк, Селена Гомес, Сет Роген, Кім Кетролл, Джона Сіни, Доллі Партон, Рене Зеллвегер, Вайнона Райдер, Патрісія Каас, Діта фон Тіз, Лайза Міннеллі та інші.

Нагадаємо, 29 жовтня Анджеліна Джолі назвала причину, чому її діти не стануть акторами.