Леонардо Ді Капріо 50: топ 9 найкращих фільмів актора

Акторський дебют у Ді Капріо відбувся у два роки, коли він виступив з імпровізованим танцем на фестивалі перфомансу, але до 50 років у нього вже дуже солідний багаж фільмів, багато з яких стали класикою кіно.

11 листопада голлівудська суперзірка Леонардо Ді Капріо відзначає свій 50-річний ювілей. Один із найзнаковіших акторів у світі сім разів був номінований на "Оскара", отримавши заповітну статуетку 2016 року за головну роль у фільмі "Той, хто вижив". У його трофейній скарбничці — не тільки "Оскар", а й BAFTA, три премії "Золотий глобус" (2005, 2014, 2016), а також "Срібний ведмідь" (1997) Берлінського кінофестивалю. Фокус зібрав 9 фільмів, у яких талант Ді Капріо показаний у всіх його гранях.

"Упіймай мене, якщо зможеш" (2002)

У фільмі Стівена Спілберга "Упіймай мене, якщо зможеш", молодий Леонардо Ді Капріо прославився роллю молодого шахрая Френка Абіґнейла.

Він уже встиг попрацювати лікарем, адвокатом і пілотом на пасажирській авіалінії Pan Am. І все це — до досягнення повноліття в 21 рік. Майстер в обмані та шахрайстві, він також володів мистецтвом підробки документів, що врешті принесло йому мільйони доларів, які він отримав за фальшивими чеками.

У підсумку Абіґнейла все ж ловлять і саджають у в'язницю на 12 років, але ФБР не хоче просто так втрачати потенціал хлопця і пропонує йому співпрацю в обмін на скорочення терміну.

За цю роль Леонардо Ді Капріо був номінований на "Золотий глобус".

Найкращі сцени з фільму "Впіймай мене, якщо зможеш"

"Банди Нью-Йорка" (2002)

В історичній драмі Мартіна Скорсезе в центрі сюжету — Нью-Йорк 1863 року. У той час вулиці американських міст були заповнені різними злочинними угрупованнями, які постійно боролися за владу у своїх районах. Одного разу в Мангеттені сталася сутичка між "корінною" бандою та бандою іммігрантів, які нещодавно приїхали до Нью-Йорка. Унаслідок сутички від рук ватажка "корінної" банди Білла Каттінга, який мав прізвисько "М'ясник", загинув ватажок іммігрантів Веллон, якого називали "Священник". Він був ірландцем за походженням. У нього був малолітній син, якого згодом відправили до виправної колонії, звідки він зміг вийти тільки через 16 років. Молодий чоловік вирішує повернутися в район, де він жив, щоб помститися ватажку банди за смерть батька.

Заради цієї ролі Леонардо набрав майже 18 кг. Він дуже скрупульозно поставився до роботи, оскільки три роки не брав участі в гідних проєктах після провалу його фільму "Пляж".

Роль молодого Веллона показала нові грані таланту Ді Капріо і поклала початок багаторічній співпраці великих актора й режисера.

Фільм "Банди Нью-Йорка" був номінований на "Оскар" у 10 категоріях, але не здобув жодної статуетки через надто натуралістичні сцени жорстокості та велику кількість крові.

Трейлер фільму "Банди Нью-Йорка"

"Відступники" (2006)

За сюжетом кримінального трилера Мартіна Скорсезе, двоє найкращих випускників поліцейської академії опинилися по різні боки барикади: один із них — агент мафії в лавах правоохоронних органів, інший — "кріт", впроваджений у мафію. Кожен вважає своїм обов'язком виявити і знищити супротивника, але постійне життя в спотворених реаліях змінює внутрішній світ героїв.

Леонардо Ді Капріо геніально виконав роль Біллі Костігана, тож глядачі буквально через екран можуть відчути його емоційний і фізичний біль у ролі таємного поліцейського, який намагається спіймати сумнозвісного ірландського ватажка мафії (чудово зіграного Джеком Ніколсоном).

Сцена з фільму "Відступники"

"Кривавий алмаз" (2006)

"Кривавий алмаз" 2 — американський політичний військовий трилер 2006 року, восьмий повнометражний фільм кінорежисера і співпродюсера Едварда Цвіка. Він приніс Леонардо Ді Капріо номінацію на "Оскар".

За сюжетом рибалку Соломона відправили на примусові роботи в алмазні шахти. В один із днів він знаходить рожевий алмаз величезного розміру. Чоловік спробував заховати його знахідку. Але ця затія закінчилася невдачею. Пуазон хотів покарати винуватця, але йому завадили вояки, які раптово увірвалися на цю територію. Разом із Соломоном воєначальник опиняється в полоні. Їх відправляють до в'язниці у Фрітауні. Така сама доля чекала й на інших заколотників.

Леонардо Ді Капріо зіграв Денні Арчера, колишнього військовослужбовця армії ПАР, який став найманцем і контрабандистом зброї. Його заарештували, коли він намагався провезти контрабандою алмази в Ліберію. Ці алмази призначалися полковнику Кутзее, колишньому командиру Арчера, запеклому користолюбцю, за спиною якого стоїть Tiara Diamond Company на чолі з Рудольфом Ван де Каапом і його представником Рупертом Сіммонсом. Почувши про надзвичайний алмаз, Арчер влаштовує "звільнення" Соломона з в'язниці та пропонує допомогти йому знайти його сім'ю, якщо він приведе Арчера до алмаза.

Фільм отримав загалом схвальні відгуки, а Ді Капріо — чергову номінацію на "Золотий глобус" і "Оскар". В обох випадках він поступився премією Форесту Вітакеру.

Трейлер фільму "Кривавий алмаз"

"Початок" (2010)

У фільмі Крістофера Нолана Леонардо Ді Капріо зіграв Домініка Кобба, талановитого крадія і кращого з найкращих у небезпечному мистецтві вилучення. Він краде цінні секрети з глибин підсвідомості під час сну, коли людський розум найбільш вразливий. Рідкісні здібності Кобба зробили його цінним гравцем у звичному до зради світі промислового шпигунства, але вони ж перетворили його на одвічного втікача і позбавили всього, що він коли-небудь любив.

Ді Капріо був першим актором, якого взяли на роль у фільмі. Нолан намагався попрацювати з актором протягом багатьох років, і зустрічався з ним кілька разів, але не зміг переконати його знятися в жодній зі своїх картин до "Початку". Раніше роль було запропоновано Бреду Пітту і Віллу Сміту.

Роль Кобба порівнюють із "привидами вдівця в готичному романі".

Фільм "Початок" вийшов у 2010 році

"Острів проклятих" (2010)

"Острів проклятих" — американський неонуарний психологічний фільм жахів, знятий Мартіном Скорсезе за однойменним романом 2003 року Денніса Ліхейна про маршала США Едварда Денієлса (Леонардо Ді Капріо) та його напарника Чака Оула (Марк Руффало), який приїжджає на Острів проклятих, щоб розслідувати справу в психіатричній лікарні, після того як один із пацієнтів, дітовбивця Рейчел Соландо (Емілі Мортімер), зникає.

Це четверта спільна робота Скорсезе та актора Леонардо Ді Капріо. Сюжет і розвиток горору здивували непередбачуваною кінцівкою.

Фільм вийшов у широкий прокат 19 лютого 2010 року і отримав загалом позитивні відгуки критиків. Він був обраний Національною радою кінокритиків США одним із десяти найкращих фільмів 2010 року. Фільм також відомий своїм саундтреком, у якому широко використовували класичну музику, наприклад, Густава Малера, Кшиштофа Пендерецького, Дьєрдя Лігеті, Джона Кейджа, Інгрема Маршалла і Макса Ріхтера.

Кінцівка фільму "Острів проклятих" вразила глядачів

"Вовк із Волл-стріт" (2013)

"Вовк з Волл-стріт" Мартіна Скорсезе — це американська епічна біографічна кримінальна кримінальна чорна комедія, в основі якої — однойменні мемуари Джордана Белфорта, скандально відомого брокера і бізнес-тренера, автора техніки "прямого переконання".

У картині Леонардо Ді Капріо майстерно зіграв головну роль, втіливши на корумпованого, але безперечно геніального біржового маклера, за яку отримав номінації на "Оскар", "BAFTA" і був нагороджений "Золотим глобусом". Це — п'ята картина Ді Капріо і Мартіна Скорсезе.

Леонардо також виступив продюсером фільму, показавши, що його цінність у Голлівуді значно зросла.

Герой Леонардо Ді Капріо дав майстер-клас із продажів, який потім став культовим

"Той, хто вижив" (2015 рік)

"Той, хто вижив" — гостросюжетний вестерн, який розповідає про мисливця Г'ю Ґласса, якого було серйозно поранено на незвіданих просторах американського Дикого Заходу. Товариш Г'ю по загону підкорювачів нових земель Джон Фіцжеральд зрадницьки залишає його помирати на самоті. Тепер у Ґласса залишилася тільки одна зброя — його сила волі. Він готовий кинути виклик первісній природі, суворій зимі і ворожим племенам індіанців, тільки щоб вижити і помститися Фіцжеральду.

Ця роль принесла Ді Капріо довгоочікуваний "Оскар", а також премію Гільдії кіноакторів, премію BAFTA і премію "Вибір критиків" за найкращу чоловічу роль.

Сцена з ведмедем у фільмі "Той, хто вижив"

"Не дивіться вгору" (2021)

"Не дивіться вгору" — науково-фантастична сатира Адама Маккея на байдужість уряду США до зміни клімату. Леонардо Ді Капріо блискуче зіграв роль доктора Мінді, провінційного вченого, який в одну мить перетворюється з ботана на національний секс-символ. Герой всіляко намагається донести світу про небезпеку, що насувається, але його всі ігнорують.

Крім нього, у фільмі з'явилися Дженніфер Лоуренс, Кейт Бланшетт, Джона Гілл, Тайлер Перрі та Меріл Стріп.

Попри неоднозначні відгуки критиків, глядачам стрічка сподобалася. Вона очолила топ 10 найпопулярніших фільмів Netflix у більш ніж 95 країнах світу. У підсумку "Не дивіться вгору" став другим найпопулярнішим фільмом в історії сервісу Netflix.

Найцікавіші моменти фільму "Не дивіться вгору"

Раніше Фокус писав, як Леонардо Ді Капріо почав святкувати свій ювілей.