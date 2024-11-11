Без юних моделей: як минула вечірка Леонардо Ді Капріо на честь 50-річчя

Фактичний день народження зірки "Титаніка" припадає на 11 листопада, проте він організував вечірку на честь ювілею ще на вихідних перед цим. На заході були присутні Стівен Спілберг, Періс Гілтон, Орландо Блум та інші.

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо напередодні відсвяткував своє 50-річчя. Про це пише Page Six.

Попри те, що фактичний день народження зірки "Титаніка" припадає на 11 листопада, він організував вечірку на честь ювілею на вихідних перед цим.

До того ж, іменинник придумав хитрий спосіб зберегти приватність своєї вечірки.

Джерела повідомляють, що зірка "Острова проклятих" змусив своїх 500 гостей на заході закрити камери своїх телефонів наклейками від голлівудського членського клубу San Vicente Bungalows.

Інсайдер сказав, що організатори вечірки підготували 700 наклейок, якщо стільки знадобиться.

Кілька гостей гала-концерту Baby2Baby, який відбувся в той же день, одразу відправилися на день народження Лео Ді Капріо. Інсайдер каже: "По суті, група Baby2Baby перейшла до Лео".

San Vicente Bungalows відомий своєю суворо охоронюваною конфіденційністю та зірковими гостями, серед яких Ді Капріо, принц Гаррі та Меган Маркл, Дженніфер Еністон, Майлі Сайрус, Джастін і Гейлі Бібер, Дженніфер Лопес, Сідні Свіні, Зої Кравіц та багато інших.

Леонардо Ді Капріо Фото: Getty Images

На вечірку голлівудського актора прийшли режисер Стівен Спілберг, актор Роберт Де Ніро, Бред Пітт, Кеті Перрі та її наречений Орландо Блум, Періс Гілтон та багато інших зірок. Цікаво, що дівчину іменинника Вітторію Череті папараці не помітили. Втім, саме через конфіденційність події у мережі практично немає кадрів з неї.

Також на вечірці, яка відбулася в приватному маєтку Hollywood Hills, "ді-джей Міл крутився до пізньої ночі, подавали особливий торт і текло шампанське Telmont.

Нагадаємо, що Леонардо Ді Капріо планував зробити до 50 років.

Також Фокус писав про рідкісне побачення Леонардо Ді Капріо та Вітторії Черетті.