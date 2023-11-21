Леонардо Ді Капріо зізнався, що мріє зробити до 50 років (відео)

У листопаді 2023 голівудській зірці виповнилося 49 років.

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49-річний американський актор Леонардо Ді Капріо зізнався, що хоче зробити до свого 50-річчя через рік. Думками з цього приводу зірка фільму "Вбивці квіткової повні" поділився в нещодавньому інтервʼю.

Під час розмови з Крісом Коннеллі з ABC News у програмі "Доброго ранку, Америко" Ді Капріо, якому 11 листопада 2023 виповнилося 49 років, розповів про створення свого останнього фільму "Вбивці квіткової повні" разом Лілі Гладстон, яка зіграла дружину актора в новій картині Мартіна Скорсезе. Згодом Коннеллі запитав Ді Капріо про його цілі перед тим, як досягти 50-річчя у 2024 році.

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"Знаєте що? Просто ще один фільм. Ще один фільм", — сказав голівудський актор.

Леонардо Ді Капріо

Зазначимо, що події фільму "Вбивці квіткової повні" відбуваються у 1920-х роках навколо індіанського племені осейдж із містечка Оклахома. У той період розпочалися загадкові вбивства представників племені, а Роберт Де Ніро зіграв дядька персонажа Ді Капріо, який одружився з Лілі Гладстоун.

Леонардо Ді Капріо Фото: Getty Images

Ді Капріо, чия бабуся радом з Одеси, знявся в низці популярних картин: "Титанік", "Впіймай мене, якщо зможеш", "Острів проклятих", "Вовк з Волл-стріт" тощо.

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо та Лілі Гладстоун прикрасили обкладинку британського Vogue.

Також Фокус писав про розвиток особистого життя Леонардо Ді Капріо.