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Стиль життя

Леонардо Ді Капріо зʼявився на обкладинці Vogue (фото)

Лілі Гладстоун та Леонардо Ді Капріо, вбивці квіткової повні, мартін скорсезе, ді капріо на обкладинці vogue
Фото: Vogue | Лілі Гладстоун та Леонардо Ді Капріо

Голівудський актор та його колега рекламують новий фільм Мартіна Скорсезе.

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48-річний американський актор Леонардо Ді Капріо та 37-річна акторка Лілі Гладстоун прикрасили обкладинку свіжого випуску британського Vogue.

Поява двох зірок екрану присвячена виходу фільму "Вбивці квіткової повні", запланованому на жовтень 2023 року. Режисером картини став Мартін Скорсезе, а Ді Капріо та Гладстоун виконали головні ролі.

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Лілі Гладстоун та Леонардо Ді Капріо

"Коли актори об'єднуються з режисером Мартіном Скорсезе, виходить найбільший епік осені, вбивства, таємниці та зниклі мільйони", — зазначають журналісти видання.

Зокрема вони додали, що інтерв'ю та фотографії в цій історії були зроблені перед страйком акторів у Голлівуді.

Лілі Гладстоун та Леонардо Ді Капріо

Лілі Гладстоун зʼявилася на обкладинці в накидці та сукні від Chloe. Тим часом Ді Капріо приміряв Loro Piana.

Леонардо Ді Капріо

На обкладинці журналу написано: "Мода Блокбастер: Леонардо Ді Капріо та Лілі Гладстоун ведуть сезон".

Події картини "Вбивці квіткової повні" відбуваються у 1920-х роках навколо індіанського племені осейдж із містечка Оклахома. А Ді Капріо та Гладстоун зіграли подружню пару.

Лілі Гладстоун та Леонардо Ді Капріо

Судячи з усього, це остання обкладинка за часів головування в британському Vogue Едварда Еннінфула, адже його змінила Чіома Ннаді.

Раніше Фокус писав про появу Леонардо Ді Капріо та Мартіна Скорсезе на Каннському кінофестивалі-2023, де вони презентували спільну роботу.