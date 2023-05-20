Канни-2023: Леонардо Ді Капріо вперше за тривалий час зʼявився на публіці (фото)
Оскароносний актор у компанії Роберта Де Ніро відвідав премʼєру фільму Мартіна Скорсезе.
48-річний американський актор Леонардо Ді Капріо вперше за тривалий час офіційно зʼявився на публіці. Він відвідав червону доріжку Каннського кінофестивалю-2023. Про це пише Deadline.
Зірка фільму "Титанік" став гостем показу нового фільму Мартіна Скорсезе "Вбивці місячної квітки". Ді Капріо позував фотографам у компанії самого режисера та свого колеги по цеху Роберта Де Ніро, який нещодавно став батьком усьоме.
Для заходу на Лазуровому узбережжі Франції оскароносний актор обрав класичний чорний смокінг, білу сорочку та метелика.
Дія нової картини Скорсезе, заснованої на бестселері Девіда Гранна, розгортається в 1920-х роках в Оклахомі та зображує серію жорстоких злочинів.
Зазначимо, що супровід Мартіна Скорсезе на червоній доріжці обраний неспроста: Ді Капріо знімався в "Острові проклятих" та "Вовку з Волл-стріт", а Роберт Де Ніро — у "Таксисті" (знаменитих картинах режисера). Актори також зʼявилися в новому фільмі 80-річного Скорсезе.
Нагадаємо, на цю ж премʼєру в Каннах завітала Сальма Хаєк у компанії свого чоловіка Франсуа Анрі-Піно.
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