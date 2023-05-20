Канни-2023: Леонардо Ді Капріо вперше за тривалий час зʼявився на публіці (фото)

Оскароносний актор у компанії Роберта Де Ніро відвідав премʼєру фільму Мартіна Скорсезе.

Related video

48-річний американський актор Леонардо Ді Капріо вперше за тривалий час офіційно зʼявився на публіці. Він відвідав червону доріжку Каннського кінофестивалю-2023. Про це пише Deadline.

Зірка фільму "Титанік" став гостем показу нового фільму Мартіна Скорсезе "Вбивці місячної квітки". Ді Капріо позував фотографам у компанії самого режисера та свого колеги по цеху Роберта Де Ніро, який нещодавно став батьком усьоме.

Д﻿ля заходу на Лазуровому узбережжі Франції оскароносний актор обрав класичний чорний смокінг, білу сорочку та метелика.

Леонардо Ді Капріо, Мартін Скорсезе та Роберт Де Ніро в Каннах-2023 Фото: Getty Images

Дія нової картини Скорсезе, заснованої на бестселері Девіда Гранна, розгортається в 1920-х роках в Оклахомі та зображує серію жорстоких злочинів.

Леонардо Ді Капріо в Каннах-2023 Фото: Getty Images

Зазначимо, що супровід Мартіна Скорсезе на червоній доріжці обраний неспроста: Ді Капріо знімався в "Острові проклятих" та "Вовку з Волл-стріт", а Роберт Де Ніро — у "Таксисті" (знаменитих картинах режисера). Актори також зʼявилися в новому фільмі 80-річного Скорсезе.

Нагадаємо, на цю ж премʼєру в Каннах завітала Сальма Хаєк у компанії свого чоловіка Франсуа Анрі-Піно.

Також Фокус писав про розвиток стосунків Леонардо Ді Капріо та моделі Джіджі Хадід.