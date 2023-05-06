Джіджі Хадід і Леонардо Ді Капріо знову сходили на дуже таємне побачення

Модель і актора помітили, коли вони залишали популярний ресторан Cipriani, ретельно ховаючись від папараці.

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Джіджі Хадід, 28 років, і Леонардо Ді Капріо, 48 років, знову були помічені разом, коли вони залишали популярний у знаменитостей ресторан Cipriani в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

28-річна супермодель, яка нещодавно була на Met Gala 2023, була в бейсболці та довгому коричневому пальті й трималася стримано.

48-річний Леонардо також спробував залишитися непоміченим у чорному капелюсі та куртці-бомбері. Він також носив чорну маску для обличчя та явно намагався сховатися від фотографів.

Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід сходили на таємне побачення

Вони спустилися сходами окремо та явно провели час у хорошій компанії, оскільки співачка FKA Twigs також покинула ресторан приблизно в той же час, що й вони.

Джіджі та Леонардо останнім часом мало що зробили для того, щоб спростувати чутки про стосунки, оскільки вони також були помічені на вечірці Zero Bond після Met Gala 2023 у понеділок увечері.

Водночас вони офіційно не підтвердили свій роман, а джерела стверджують, що вони просто проводять час разом і "насолоджуються суспільством одне одного", зазначаючи, що дочка Джіджі завжди буде для неї на першому місці.

Уперше чутки про роман Джіджі та Леонардо з'явилися у вересні 2022 року, після того, як їх побачили разом, коли вони проводили час разом під час Тижня моди в Нью-Йорку.

Це сталося після того, як Лео, як повідомляється, відчайдушно намагався "відмовитися" від свого іміджу любителя жінок молодших за 25 років.

"Йому не подобається галас, який передбачає, що він шукає цих дуже молодих жінок. Він шукає щось зріліше у сфері стосунків", — повідомив інсайдер.

Лео був у п'ятирічних стосунках із моделлю Камілою Морроне, з якою він розлучився минулого року.

Каміла Морроне, до речі, з'явилася на Met Gala 2023 так само, як і Джіджі Хадід. Леонардо на вечірці не було.

Після розлучення з Камілою він зустрічався з кількома моделями, серед яких була 19-річна Іден Полані з Ізраїлю. Але на актора повалилася хвиля критики. Йому писали про те, що його нова пасія надто молода для нього та могла б бути його дочкою.