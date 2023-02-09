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Стиль життя

Нова ймовірна дівчина Леонардо Ді Капріо видалила свій Instagram

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Фото: Instagram Eden Polani | Іден Полані

Дію було вжито після активних обговорень нового роману голлівудської зірки. Втім, згодом Іден Полані відновила обліковий запис.

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19-річна ізраїльська модель Іден Полані та нова ймовірна дівчина Леонардо Ді Капріо видалила свою сторінку в Instagram. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів, яка, за чутками, була дівчиною 48-річного голлівудського актора, видалила свій акаунт в Instagram після того, як у мережі активно почали обговорювати їхній ймовірний роман.

Ім’я користувача @edenpolanii для облікового запису Полані в Instagram було активним до ранку 8 лютого 2023, але згодом на сторінці було зазначено, що обліковий запис уже "недоступний".

Іден Полані

Цю дію було вжито незабаром після того, як джерело, пов’язане з актором, спростувало чутки про стосунки між ними. Однак обліковий запис наразі активний і має понад 260 000 підписників.

48-річний американський актор і 19-річна ізраїльська модель були помічені на вечірці в Лос-Анджелесі, що викликало чутки про роман Ді Капріо.

"Лео та Іден випадково сиділи поруч одне з одним на вечірці та були в одній групі… Те, що Лео міг розмовляти з дівчиною або сидіти з нею, не означає, що він зустрічається з нею", — розповідав інсайдер, близький до зірки фільму "Титанік".

Леонардо Ді Капріо в ролі Ромео Fullscreen
Леонардо Ді Капріо в ролі Ромео
Фото: Скриншот

Нагадаємо, оприлюднено нові подробиці щодо ймовірних стосунків Леонардо Ді Капріо та 19-річної Іден Полані.

Також Фокус писав про думку колеги Леонардо Ді Капріо через його постійне захоплення молодшими дівчатами.