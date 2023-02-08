Колега Леонардо Ді Капріо пояснила захоплення актора молодшими дівчатами
Кетрін Раян вважає, що на формування особистості Ді Капріо найбільше вплинув його найпопулярніший фільм "Титанік".
Колега Леонардо Ді Капріо прокоментувала його постійне захоплення молодшими дівчатами.
39-річна канадська комікеса та акторка Кетрін Раян вважає, що на формування особистості Ді Капріо найбільше вплинув його найпопулярніший проєкт — "Титанік" 1997 року.
Раян закцентувала увагу ще й на тому, що Леонардо Ді Капріо найчастіше "ловлять" з його подругами під час відпочинку на яхтах.
"Мені здається, що у нього травма "Титаніка". Він зустрічається з такими жінками, ніби йому все ще стільки років, скільки було під час зйомок фільму, і він завжди відпочиває на яхті. Хлопець потребує психотерапії", — написала журналістка Кейтлін Моран.
Кетрін Раян відповіла, що в поведінці голлівудського актора немає нічого кримінального, проте все це виглядає доволі моторошно.
Така реакція мережі спровокована постійним вибором актором молодших дівчат. Улітку 2022 актор розійшовся з моделлю Камілою Морроне, якій на той момент виповнилося 25 років. Після цього його помічали в компанії 22-річної українки, 23-річної американки, а тепер 19-річної моделі з Ізраїлю.
Нагадаємо, 48-річному Леонардо Ді Капріо приписують стосунки з 19-річною ізраїльською моделлю.
Також Фокус писав про реакцію Леонардо Ді Капріо на чутки про його новий ймовірний роман.