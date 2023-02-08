Колега Леонардо Ді Капріо пояснила захоплення актора молодшими дівчатами

Кетрін Раян вважає, що на формування особистості Ді Капріо найбільше вплинув його найпопулярніший фільм "Титанік".

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Колега Леонардо Ді Капріо прокоментувала його постійне захоплення молодшими дівчатами.

39-річна канадська комікеса та акторка Кетрін Раян вважає, що на формування особистості Ді Капріо найбільше вплинув його найпопулярніший проєкт — "Титанік" 1997 року.

Раян закцентувала увагу ще й на тому, що Леонардо Ді Капріо найчастіше "ловлять" з його подругами під час відпочинку на яхтах.

"Мені здається, що у нього травма "Титаніка". Він зустрічається з такими жінками, ніби йому все ще стільки років, скільки було під час зйомок фільму, і він завжди відпочиває на яхті. Хлопець потребує психотерапії", — написала журналістка Кейтлін Моран.

Кетрін Раян відповіла, що в поведінці голлівудського актора немає нічого кримінального, проте все це виглядає доволі моторошно.

Така реакція мережі спровокована постійним вибором актором молодших дівчат. Улітку 2022 актор розійшовся з моделлю Камілою Морроне, якій на той момент виповнилося 25 років. Після цього його помічали в компанії 22-річної українки, 23-річної американки, а тепер 19-річної моделі з Ізраїлю.

Нагадаємо, 48-річному Леонардо Ді Капріо приписують стосунки з 19-річною ізраїльською моделлю.

Також Фокус писав про реакцію Леонардо Ді Капріо на чутки про його новий ймовірний роман.