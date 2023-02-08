Коллега Леонардо Ди Каприо объяснила увлечение актера младшими девушками

Кэтрин Райан считает, что на формирование личности Ди Каприо больше всего повлиял его самый популярный фильм "Титаник".

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Коллега Леонардо Ди Каприо прокомментировала его постоянное увлечение младшими девушками.

39-летняя канадская комик и актриса Кэтрин Райан считает, что на формирование личности Ди Каприо больше всего повлиял его самый популярный проект — "Титаник" 1997 года.

Райан акцентировала внимание еще и на том, что Леонардо Ди Каприо чаще всего "ловят" с его подругами во время отдыха на яхтах.

"Мне кажется, что у него травма "Титаника". Он встречается с такими женщинами, будто ему все еще столько лет, сколько было во время съемок фильма, и он всегда отдыхает на яхте. Парень нуждается в психотерапии", — написала журналистка Кейтлин Моран в комментариях.

Кэтрин Райан ответила, что в поведении голливудского актера нет ничего криминального, однако все это выглядит довольно жутко.

Такая реакция Сети спровоцирована постоянным выбором актером младших девушек. Летом 2022 года актер разошелся с моделью Камилой Морроне, которой на тот момент исполнилось 25 лет. После этого его замечали в компании 22-летней украинки, 23-летней американки, а теперь 19-летней модели из Израиля.

Напомним, 48-летнему Леонардо Ди Каприо приписывают отношения с 19-летней израильской моделью.

Также Фокус писал о реакции Леонардо Ди Каприо на слухи о его новом предполагаемом романе.