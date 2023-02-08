Коллега Леонардо Ди Каприо объяснила увлечение актера младшими девушками
Кэтрин Райан считает, что на формирование личности Ди Каприо больше всего повлиял его самый популярный фильм "Титаник".
Коллега Леонардо Ди Каприо прокомментировала его постоянное увлечение младшими девушками.
39-летняя канадская комик и актриса Кэтрин Райан считает, что на формирование личности Ди Каприо больше всего повлиял его самый популярный проект — "Титаник" 1997 года.
Райан акцентировала внимание еще и на том, что Леонардо Ди Каприо чаще всего "ловят" с его подругами во время отдыха на яхтах.
"Мне кажется, что у него травма "Титаника". Он встречается с такими женщинами, будто ему все еще столько лет, сколько было во время съемок фильма, и он всегда отдыхает на яхте. Парень нуждается в психотерапии", — написала журналистка Кейтлин Моран в комментариях.
Кэтрин Райан ответила, что в поведении голливудского актера нет ничего криминального, однако все это выглядит довольно жутко.
Такая реакция Сети спровоцирована постоянным выбором актером младших девушек. Летом 2022 года актер разошелся с моделью Камилой Морроне, которой на тот момент исполнилось 25 лет. После этого его замечали в компании 22-летней украинки, 23-летней американки, а теперь 19-летней модели из Израиля.
Напомним, 48-летнему Леонардо Ди Каприо приписывают отношения с 19-летней израильской моделью.
Также Фокус писал о реакции Леонардо Ди Каприо на слухи о его новом предполагаемом романе.