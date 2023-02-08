Леонардо Ди Каприо прокомментировал свой новый вероятный роман с 19-летней моделью

Накануне пара была замечена на одной вечеринке, после чего в Сети активно заговорили о новом романе голливудской звезды.

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48-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо прокомментировал свои новые возможные отношения с 19-летней моделью. Об этом пишет TMZ.

Слухи о романе звезды фильма "Титаник" и Иден Полани начали распространяться после того, как они были замечены вместе на вечеринке по случаю релиза музыкального альбома в Лос-Анджелесе для EP Ebony Riley.

Источник, близкий к американскому актеру, рассказывает, что, несмотря на фото, на котором Иден и Лео сидят рядом, они не встречаются и вообще не пара.

Сообщается, что актер и 19-летняя модель случайно сидели рядом друг с другом на вечеринке и тусовались в одной компании.

Источник издания добавляет, что Леонардо Ди Каприо может разговаривать или сидеть с девушкой, но это не значит, что он встречается с ней.

[ + – ] Леонардо Ди Каприо Фото: Скриншот

Ранее голливудской знаменитости активно приписывали роман с моделью Джиджи Хадид, воспитывающей двухлетнюю дочь от союза с музыкантом Зейном Маликом. Впрочем, официально отношения звезд так и не подтвердились.

А летом 2022 года актер разошелся с моделью Камилой Морроне после практически 5-летних романтических отношений.

[ + – ] Иден Полани Фото: Instagram Eden Polani

Напомним, Леонардо Ди Каприо сделал перерыв в личной жизни и сходил на ужин со своей мамой.

Также Фокус писал о новом предполагаемом романе 48-летнего Леонардо Ди Каприо.