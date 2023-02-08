Леонардо Ді Капріо прокоментував свій новий ймовірний роман з 19-річною моделлю

Напередодні пару помітили на одній вечірці, після чого в мережі активно заговорили про новий роман голлівудської зірки.

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48-річний голлівудський актор Леонардо Ді Капріо прокоментував свої нові ймовірні стосунки з 19-річною моделлю. Про це пише TMZ.

Чутки про роман зірки фільму "Титанік" та Іден Полані почали поширюватися після того, як їх помітили разом на вечірці з нагоди релізу музичного альбому в Лос-Анджелесі для EP Ebony Riley.

Джерело, близьке до американського актора, розповідає, що попри фото, на якому Іден і Лео сидять поруч, вони не зустрічаються і взагалі не пара.

Повідомляється, що актор та 19-річна модель випадково сиділи поруч одне з одним на вечірці та тусувалися в одній компанії.

Джерело видання додає, що Леонардо Ді Капріо може розмовляти або сидіти з дівчиною, але це не означає, що він зустрічається з нею.

[ + – ] Леонардо Ді Капріо Фото: Скриншот

Раніше голлівудській знаменитості активно приписували роман з моделлю Джіджі Хадід, яка виховує дворічну доньку від союзу з музикантом Зейном Маліком. Втім, офіційно стосунки зірок так і не підтвердилися.

А влітку 2022 актор розійшовся з моделлю Камілою Морроне після практично 5-річних романтичних стосунків.

[ + – ] Іден Полані Фото: Instagram Eden Polani

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо зробив перерву в особистому житті та сходив на вечерю зі своєю мамою.

Також Фокус писав про новий ймовірний роман 48-річного Леонардо Ді Капріо.