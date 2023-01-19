Леонардо ДіКапріо зробив перерву в побаченнях і сходив на вечерю з мамою

Леонардо дуже близький зі своєю матір'ю, Ірмелін Інденбіркен, яка працювала на кількох роботах, щоб забезпечити йому гідне життя.

Related video

Леонардо ДіКапріо після того, як змусив про себе говорити, сходивши на кілька побачень зі своєю новою дівчиною Вікторією Ламас, приділив увагу матері. Зірка "Титаніка" зводив її на вечерю та прогулявся з нею Лос-Анджелесом. Про це пише Daily Mail.

Нещодавно він був помічений на побаченнях і в нічних клубах із новою дівчиною Вікторією Ламас, яка молодша за нього на 25 років.

Але днями він провів час зі своєю матір'ю Ірмелін Інденбіркен.

Вони сходили на вечерю в приватний клуб "Сан-Вісенте Бунгало" в Західному Голлівуді, а потім прогулялися містом.

Лео був майже невпізнанний, коли він ішов за своєю мамою, одягнувши чорну бейсболку та сіру маску на обличчя.

Відомо, що членство в приватному клубі "Сан-Вінсенте" коштує близько 4200 доларів на рік або 1800 доларів на рік для учасників віком до 35 років. Це місце популярне серед знаменитостей, які не бажають, щоб їх переслідували папараці.

Леонардо дуже близький зі своєю матір'ю. Ірмелін розлучилася з батьком актора, письменником і видавцем Джорджем ДіКапріо, коли Лео був зовсім маленьким.

Жінці довелося працювати на кількох роботах, щоб забезпечити свого сина. Заміж вона більше не вийшла.

Але в актора є зведений брат Адам Фаррар, син батька від другого шлюбу.

Поки невідомо, чи розповів Леонардо своїй матері про новий роман. Офіційно про стосунки з Вікторією Ламас, донькою актора Лоренцо Ламаса, він поки що не оголошував. Але вони разом відпочивали на яхті, і їх часто бачили разом у нічних клубах.