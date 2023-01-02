Леонардо Ді Капріо зустрів Новий рік на яхті з 23-річною Вікторією Ламас (фото)

До цього пару кілька разів помічали на побаченнях, а батько моделі спростовував чутки про стосунки доньки та голлівудської зірки.

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48-річний американський актор Леонардо Ді Капріо зустрів Новий 2023 рік на яхті зі своєю ймовірною дівчиною, 23-річною моделлю Вікторією Ламас. Про це пише Page Six.

Зірка екрану та донька Лоренцо Ламаса відзначили свято в компанії друзів на яхті в Сен-Бартелемі, що в Карибському морі. Зокрема серед гостей розкішного судна був помічений давній друг Ді Капріо актор Тобі Макгвайр.

[ + – ] Леонардо Ді Капріо та Вікторія Ламас

Для зустрічі Нового року оскароносний актор обрав доволі простий образ — білу базову футболку, штани та кепку. До святкового луку він додав прозорі окуляри та захисну маску.

Тим часом його супутниця, 23-річна акторка та модель Вікторія Ламас була одягнута в топ та яскраву сорочку.

[ + – ] Леонардо Ді Капріо та Вікторія Ламас

Напередодні батько ймовірної коханої Ді Капріо, американський актор Лоренцо Ламас зазначив, що його донька не зустрічається з голлівудською зіркою і вони бачилися всього раз на вечірці. Втім, пару "ловили" папараці принаймні три рази під кінець 2022 року.

Нагадаємо, супермодель Джіджі Хадід відреагувала на нове захоплення Леонардо Ді Капріо.

Також Фокус писав про коментар батька Вікторії Ламас щодо ймовірних стосунків його доньки та голлівудського актора.