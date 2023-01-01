Батько нової ймовірної дівчини Леонардо Ді Капріо розповів про їхні стосунки

Оскароносного актора та 23-річну Вікторію Ламас кілька разів помічали на побаченнях наприкінці 2022 року.

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64-річний американський актор Лоренцо Ламас прокоментував стосунки своєї доньки Вікторії та Леонардо Ді Капріо. Про це пише New York Post.

Зірка фільмів 80-х розповів, що його 23-річна донька бачилася з оскароносним актором лише раз на вечірці у Голлівуді, і це не було побачення. Хоча західні папараці "ловили" пару удвох як мінімум три рази за останній місяць. Втім, Лоренцо Ламас зізнався, що доньці дуже подобається Ді Капріо.

"Я знаю, він їй дуже подобається. Я думаю, вони познайомилися минулого місяця. Я не впевнений, за яких обставин, але це те, що вона мені розповіла", – зазначив батько 23-річної акторки.

Також Ламас наголосив на тому, що його донька досить юна і може поставитися до цих стосунків, як до відпустки.

"Я лише сказав їй ніяких трансатлантичних подорожей з Лео. У будь-якому випадку, я радий за неї. У неї давно не було серйозних стосунків", – додав актор, наголосивши на тому, що Ді Капріо та Вікторія наразі не зустрічаються.

[ + – ] Вікторія Ламас

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо помітили на третьому побаченні з 23-річною Вікторією Ламас.

Також Фокус писав про реакцію Джіджі Хадід, якій раніше приписували роман з Ді Капріо, на побачення актора з новою ймовірною коханою.