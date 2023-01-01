Отец новой вероятной девушки Леонардо Ди Каприо рассказал об их отношениях

Оскароносного актера и 23-летнюю Викторию Ламас несколько раз замечали на свиданиях в конце 2022 года.

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64-летний американский актер Лоренцо Ламас прокомментировал отношения своей дочери Виктории и Леонардо Ди Каприо. Об этом пишет New York Post.

Звезда фильмов 80-х рассказал, что его 23-летняя дочь виделась с оскароносным актером только раз на вечеринке в Голливуде, и это не было свидания. Хотя западные папарацци "ловили" пару вдвоем как минимум три раза за последний месяц. Впрочем, Лоренцо Ламас признался, что дочери очень нравится Ди Каприо.

"Я знаю, он ей очень нравится. Я думаю, они познакомились в прошлом месяце. Я не уверен, при каких обстоятельствах, но это то, что она мне рассказала", – рассказал отец 23-летней актрисы.

Также Ламас отметил, что его дочь достаточно юная и может отнестись к этим отношениям, как к отпуску.

"Я лишь сказал ей никаких трансатлантических путешествий с Лео. В любом случае, я рад за нее. У нее давно не было серьезных отношений", – добавил актер, отметив, что Ди Каприо и Виктория пока не встречаются.

[ + – ] Виктория Ламас

Напомним, Леонардо Ди Каприо заметили на третьем свидании с 23-летней Викторией Ламас.

Также Фокус писал о реакции Джиджи Хадид, которой раньше приписывали роман с Ди Каприо, на свидания актера с новой вероятной возлюбленной.