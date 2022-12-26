Джиджи Хадид отреагировала на свидание Леонардо Ди Каприо с молодой актрисой

Знаменитость посвящает всю себя двухлетней дочери.

Related video

27-летняя американская модель Джиджи Хадид отреагировала на свидание Леонардо Ди Каприо с 23-летней актрисой Викторией Ламас. Об этом пишет Page Six.

Как сообщают инсайдеры издания, молодая мама не волнуется из-за активно обсуждаемых в Сети фотографий звезды "Титаника" и другой молодой модели.

"Они очень нравятся друг другу, но сейчас никто не хочет ничего серьезного", — отмечает инсайдер. Поэтому Ди Каприо имеет право ходить на свидание, с кем захочет.

В частности, источник отметил, что приоритетом 27-летней модели палестинского происхождения является ее двухлетняя дочь Хай, которая родилась в союзе Джиджи Хадид и певца Зейна Малика.

[ + – ] Джиджи Хадид Фото: Instagram @gigihadidaccess

Также минусом для начала романтических отношений американской модели и оскароносного актера стал загружен график последнего.

Сообщается, что Ди Каприо недавно был в Майами на Art Basel. Затем прилетел в Лос-Анджелес. А на Новый 2023 актер переедет в Сен-Бартс.

[ + – ] Леонардо Ди Каприо

"У Джиджи нет сил бежать за Ди Каприо. Его распорядок дня слишком тяжел для нее", — добавляет инсайдер издание.

Ранее Джиджи Хадид и Леонардо Ди Каприо активно приписывали роман в Сети. Знаменитостей несколько раз замечали на свиданиях, однако они не спешат переходить на более серьезный уровень отношений.

Напомним, Леонардо Ди Каприо заметили на свидании с 23-летней актрисой.

Также Фокус более подробно писал о новой избраннице голливудского актера.