Дочь звезды боевиков 1990-х и модель. Что известно о новой девушке Леонардо ДиКаприо

Виктория Ламас родилась в 1999 году, через два года после премьеры "Титаника", фильма, который сделал Лео звездой.

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Леонардо ДиКаприо на днях сфотографировали с новой пассией – 23-летней моделью Викторией Ламас. Пара сходила на свидание в Западном Голливуде. И Виктория вполне подходит под стандарт всех девушек актера: юная и бездетная. А также она дочь известного в 1990-е актера Лоренцо Ламаса. Об этом пишет Daily Mail.

Леонардо ДиКаприо сходил с Викторией Ламас на свидание в Западном Голливуде.

[ + – ] Леонардо ДиКаприо на днях сфотографировали с новой пассией – 23-летней моделью Викторией Ламас

Лео и Виктория покинули клуб Birds Street по отдельности, прежде чем вместе сесть в машину. Пара явно отлично проводила время: актер шутил и смеялся, развлекая свою подругу.

Также они поцеловались, хотя источники утверждают, что ничего серьезного между ними нет.

"Это просто был большой ужин с друзьями, ничего более", — сказал один из инсайдеров.

До встречи с Викторией Леонардо ДиКаприо видели на нескольких свиданиях с Джиджи Хадид, инсайдеры даже говорили, что он весьма заинтересован в модели после расставания с 25-летней Камилой Морроне в августе после четырех лет отношений. Но она явно выбивалась из его стандарта: она была старше его обычных девушек и недавно родила ребенка.

23-летняя Виктория Ламас вполне отвечает вкусам 48-летнего Лео, который обычно бросает своих пассий до того, как исполнится 25 лет, или сразу после того.

[ + – ] Виктория Ламас - новая пассия Леонардо ДиКаприо Фото: Instagram victoriaalamas [ + – ] Виктория Ламас - новая пассия Леонардо ДиКаприо Фото: Instagram victoriaalamas

Виктория Ламас – дочь актера Лоренцо Ламаса и модели Playboy Шоны Санд. У нее всего 23 тысячи подписчиков в Instagram. На ее счету шесть актерских работ и работа моделью.

Она снималась в фильмах "Поговорим позже" 2019 года и "Тайная личность" 2020 года.

Также она увлекается живописью и фотографией.

Примечательно, но Виктория родилась в апреле 1999 года — через два года после выхода "Титаника", фильма, который сделал Леонардо ДиКаприо кумиром девушек по всему миру и новым секс-символом.

64-летний Лоренцо Ламас наиболее известен по роли Лэнса Камсона в мыльной опере 1980-х годов "Фэлкон Крест". Он даже получил номинацию на премию "Золотой глобус" как лучший актер второго плана в сериале.

[ + – ] Отец Виктории - актер Лоренцо Ламас Фото: Скриншот

Также он снимался в сериале "Отступник" и начал карьеру с небольшой роли в мюзикле "Бриолин". Лоренцо – сын аргентинского актера Фернандо Ламаса и звезда "Золотого века Голливуда" Арлин Дал.

Виктория – его дочь от его четвертой жены Шоны Санд, лучшей девушки месяца журнала Playboy мая 1996 года, с которой он прожил в браке шесть лет и развелся в 2002 году. Всего у Ламаса пятеро детей от разных жен.

Напомним, ранее стало известно, что сестра Джиджи Хадид, Белла, была против ее романа с Леонардо ДиКаприо и считала, что та "может пострадать", если будет встречаться с актером.