"Может пострадать". Белла Хадид против романа Джиджи и Леонардо Ди Каприо

Белла считает, что Джиджи слишком хороша для известного голливудского ловеласа.

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26-летняя американская супермодель Белла Хадид выступила против нового романа своей сестры Джиджи и голливудского актера Леонардо Ди Каприо. Об этом пишет The Mirror.

По словам инсайдеров, звезда палестинского происхождения убеждает сестру не встречаться с легендарным киноактером. Белла считает, что 27-летняя Джиджи не подходит для Ди Каприо, поскольку слишком хороша для него.

"Белла думает, что Джиджи слишком хороша для него. То, что он, не думая о своей бывшей девушке, встретился с Джиджи, напрягает ее. Она беспокоится о том, что ее сестра может пострадать", — рассказывает инсайдер, близкий к звездным сестрам.

[ + – ] Джиджи Хадид Фото: Instagram gigihadid

Накануне Леонардо Ди Каприо разошелся с 25-летней моделью и актрисой Камиллой Морроне. После этого в Сети начали активно шутить о молодых возлюбленных американского актера, ведь практически все девушки Ди Каприо были моложе 25 лет.

Сразу после разрыва 5-летних отношений знаменитости приписали роман с украинской моделью Марией Береговой, однако домыслы развенчались, ведь актера заметили на свидании с супермоделью Джиджи Хадид.

[ + – ] Леонардо Ди Каприо Фото: Getty Images

Напомним, Леонардо Ди Каприо "преследует" Джиджи Хадид по всему миру.

Также Фокус писал о влиянии бывших звездных девушек Леонардо Ди Каприо на мнение о нем у Джиджи Хадид.