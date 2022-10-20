"Може постраждати". Белла Хадід проти роману Джіджі та Леонардо Ді Капріо

Белла вважає, що Джіджі занадто хороша для відомого голлівудського ловеласа.

Related video

26-річна американська супермодель Белла Хадід виступила проти нового роману своєї сестри Джіджі та голлівудського актора Леонардо Ді Капріо. Про це пише The Mirror.

За словами інсайдерів, зірка палестинського походження переконує сестру не зустрічатися з легендарним кіноактором. Белла вважає, що 27-річна Джіджі не підходить для Ді Капріо, оскільки занадто хороша для нього.

"Белла думає, що Джіджі занадто хороша для нього. Те, що він, не думаючи про свою колишню дівчину, зустрівся з Джіджі, напружує її. Вона переймається тим, що її сестра може постраждати", — розповідає інсайдер, близький до зіркових сестер.

[ + – ] Джіджі Хадід Фото: Instagram gigihadid

Напередодні Леонардо Ді Капріо розійшовся з 25-річною моделлю та акторкою Камілою Морроне. Після цього в мережі почали активно жартувати про молодих коханих американського актора, адже практично всі дівчата Ді Капріо були молодші за 25 років.

Одразу після розриву 5-річних стосунків знаменитості приписали роман з українською моделлю Марією Береговою, проте майже одразу домисли розвінчалися, адже актора помітили на побаченні з супермоделлю Джіджі Хадід.

[ + – ] Леонардо Ді Капріо Фото: Getty Images

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо "переслідує" Джіджі Хадід по всьому світу.

Також Фокус писав про вплив колишніх зіркових дівчат Леонардо Ді Капріо на думку про нього в Джіджі Хадід.