Леонардо Ді Капріо літає по всьому світу за Джіджі Хадід

З Джіджі Хадід актора бачили в Мілані, Нью-Йорку та Парижі.

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Голлівудський кіноактор Леонардо Ді Капріо недовго сумував після розлучення з 25-річною аргентинською супермоделлю Камілою Морроне. Їхній роман тривав майже п'ять років, але наприкінці літа стало відомо, що Лео та Каміла більше не разом. Нову даму серця 47-річний голлівудський плейбой також придивився на подіумі. 27-річна топмодель Джіджі Хадід — ось хто тепер хвилює уяву Ді Капріо.

Фото: Instagram gigihadid

Що ми знаємо про нову обраницю неодноразового володаря премії "Оскар"? Джіджі (повне ім'я звучить як Джелена Нура) Хадід — американка нідерландсько-палестинського походження. Її мама, Іоланда Хадід, також була відомою моделлю і кілька разів була одружена. Наприклад, батько Джіджі — Мохаммед Хадід — каліфорнійський будівельний магнат, а її вітчим, музичний продюсер Девід Фостер 14 разів був удостоєний премії "Греммі". Дівчинка виросла у Малібу, а після закінчення середньої школи вирушила підкорювати Нью-Йорк.

[ + – ] Джіджі Хадід: красива, успішна, приваблива Фото: gigihadid

Ще дитиною Джіджі дебютувала у модельному бізнесі, а до 17 року вже рекламувала відомі бренди — Tom Ford, Guess та інші. Сестра Белла, яка молодша на два роки, також зробила успішну кар'єру в модельному бізнесі. Нині сестри Хадід є одними з найвищих топмоделей світу. Щодо особистого життя, то Джіджі виховує дворічну дочку Хай Хадід-Малік, батьком якої є колишній учасник гурту One Direction Зейн Малік. Вони з Джіджі то зустрічалися, то знову сходилися, а рік тому поставили крапку у стосунках. Цікаво, що Джіджі неодноразово висловлювалася на підтримку України та навіть пообіцяла усі свої гонорари за участь в осінніх показах 2022 року перерахувати до фонду допомоги нашій країні.

Світські хронікери, посилаючись на свої джерела в оточенні Ді Капріо, запевняють, що саме він почав "полювання" за Джіджі. Наприклад, серед спільних знайомих він довідувався про смаки та звички топмоделі, щоб максимально їй догодити. Очевидно, досвідченому серцеїду вдалося зацікавити зірку модельного бізнесу. Уже у вересні парочку помітили в Мілані на демонстрації колекції Versace: Джіджі дефілювала на подіумі, а Леонардо був серед глядачів. Потім їх разом засікли на Тижні моди у Нью-Йорку. І, зрештою, Париж. Джіджі прилетіла туди, щоб взяти участь у кількох показах у межах Тижня високої моди. Слідом за нею вирушив і Леонардо. Папараці засікли його, коли він вранці виходив із готелю, де зупинилася Джіджі. Та й на публіці вони не соромилися показуватись разом, хоча вони поки ніяк не коментують у ЗМІ свої стосунки.

[ + – ] Джіджі часто з'являється на обкладинках модних видань

Раніше Фокус повідомляв, що Джіджі Хадід продемонструвала ідеальний осінній образ 2022 року.

Також ми інформували про те, що Леонардо Ді Капріо проводить час із Джіджі Хадід у Нью-Йорку.