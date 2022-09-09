Джіджі Хадід продемонструвала ідеальний осінній образ 2022 (фото)
Знаменитість вдало поєднала теплі відтінки.
27-річна американська супермодель Джіджі Хадід продемонструвала ідеальний осінній образ у теплих тонах. Про це пише Daily Mail.
Зірка подіумів прогулялася Нью-Йорком перед інтерв'ю телеведучому Віллі Гейтсу. Для виходу у світ знаменитість палестинського походження обрала жовті штани карго на низькій посадці та помаранчевий кардиган на голе тіло. Волосся Джіджі Хадід було зібране в охайний пучок, а на обличчі був легкий денний макіяж.
У ролі аксесуарів молода мама обрала золоті підвіски та сережки. На ногах американської супермоделі були біло-коричневі масивні лофери.
Наразі модель запускає власну лінійку одягу Guest in Residence, то ж активно просуває її під час інтерв'ю впливовим медіа та телеведучим.
Зокрема увага преси прикована до Джіджі Хадід і через її особисте життя. Зірку подіумів та глянців підозрюють у романі з оскароносним актором Леонардо Ді Капріо, який напередодні розійшовся зі своєю 25-річною дівчиною.
Нагадаємо, Джіджі Хадід знялася у дуже незвичайній фотосесії з волоссям дибом.
Також Фокус писав про найтрендовіші штани осені 2022, які напередодні продемонструвала Джіджі Хадід.