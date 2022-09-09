Джіджі Хадід продемонструвала ідеальний осінній образ 2022 (фото)

Знаменитість вдало поєднала теплі відтінки.

27-річна американська супермодель Джіджі Хадід продемонструвала ідеальний осінній образ у теплих тонах. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів прогулялася Нью-Йорком перед інтерв'ю телеведучому Віллі Гейтсу. Для виходу у світ знаменитість палестинського походження обрала жовті штани карго на низькій посадці та помаранчевий кардиган на голе тіло. Волосся Джіджі Хадід було зібране в охайний пучок, а на обличчі був легкий денний макіяж.

У ролі аксесуарів молода мама обрала золоті підвіски та сережки. На ногах американської супермоделі були біло-коричневі масивні лофери.

[ + – ] Джіджі Хадід у Нью-Йорку

Наразі модель запускає власну лінійку одягу Guest in Residence, то ж активно просуває її під час інтерв'ю впливовим медіа та телеведучим.

[ + – ] Джіджі Хадід Фото: Getty Images

Зокрема увага преси прикована до Джіджі Хадід і через її особисте життя. Зірку подіумів та глянців підозрюють у романі з оскароносним актором Леонардо Ді Капріо, який напередодні розійшовся зі своєю 25-річною дівчиною.

Нагадаємо, Джіджі Хадід знялася у дуже незвичайній фотосесії з волоссям дибом.

Також Фокус писав про найтрендовіші штани осені 2022, які напередодні продемонструвала Джіджі Хадід.