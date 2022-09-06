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Стиль життя

Джіджі Хадід продемонструвала найтрендовіші джинси осені 2022 (фото)

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Фото: Getty Images | Джіджі Хадід

Мішкуваті джинси усе частіше з'являються в гардеробах знаменитостей.

27-річна американська супермодель Джіджі Хадід продемонструвала найтрендовіші штани для осені 2022. Про це пише Daily Mail.

Зірка глянців палестинського походження вийшла на прогулянку у Нью-Йорку у приталеній білій майці, світлих "порізаних" мішкуватих джинсах Danielle Guizio та білих кросівках Reebok.

Як аксесуари до вересневого аутфіту молода мама додала темно-синю бейсболку свого бренду Guest In Residence, золотисті чокер та браслет, сонцезахисні окуляри та яскраву сумочку Prada.

Волосся Джіджі Хадід було розпущене. А поруч з нею в цей день папараці нікого не помітили — модель вийшла на прогулянку сама.

Джіджі Хадід у Нью-Йорку

До мішкуватих джинсів часто звертаються Гейлі та Джастін Бібер. Останнім часом у таких штанах ходила на побачення молода мама Ріанна. То ж вільні джинси набувають усе більшої популярності.

Їхня перевага полягає в тому, що мішкуваті джинси можна носити як з короткими топами, так і поєднувати такі штани з пальтами та більш теплими образами для холодної осені 2022.

Гейлі та Джастін Бібер часто демонструють мішкуваті джинси
Гейлі та Джастін Бібер часто демонструють мішкуваті джинси
Фото: Instagram haileybieber

Нагадаємо, Джіджі Хадід підозрюють у романтичних стосунках з американським актором Леонардо Ді Капріо.

Також Фокус писав про ідеальні контрастні образи, які продемонстрували напередодні під час спортивного івенту Джіджі та Белла Хадід.