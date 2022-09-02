Белла та Джіджі Хадід продемонстрували ідеальні контрастні образи (фото)

Знаменитості відвідали популярний спортивний івент.

Зіркові сестри Хадід напередодні разом вийшли у світ. Джіджі та Белла продемонстрували ідеальні образи для сестер на Відкритому чемпіонаті США у Нью-Йорку. Про це пише Glamour.

25-річна Белла обрала для спортивного івенту світлий аутфіт. Модель палестинського походження надягнула трендову бежеву спідницю карго на низькій посадці, спортивний лонгслів Nike та високі шкарпетки. Її волосся було розпущене, а до образу знаменитість додала кілька золотих аксесуарів.

[ + – ] Белла та Джіджі Хадід у Нью-Йорку

Тим часом 27-річна Джіджі продемонструвала яскраво-червоний лук. Вона приміряла ефектний комбінезон з білою кофтою на плечах. На ногах молодої мами були світлі кросівки, а волосся вона зібрала в охайний пучок, додавши до образу окуляри та червону сумочку.

Зокрема на трибунах папараці помітили і бойфренда Белли Хадід, арт-директора Марка Калмана.

[ + – ] Белла Хадід та Марк Калман

Нагадаємо, напередодні Белла Хадід відвідала тенісний турнір Серени Вільямс у трендовому джинсовому образі. Тоді компанію зірці подіумів склав репер Offset.

Тим часом 27-річну Джіджі Хадід підозрюють у стосунках з оскароносним актором Леонардо Ді Капріо. Відомо, що пара неодноразово ходила на побачення.