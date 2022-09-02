Белла и Джиджи Хадид продемонстрировали идеальные контрастные образы (фото)

Знаменитости посетили популярный спортивный ивент.

Звездные сестры Хадид накануне вместе вышли в свет. Джиджи и Белла продемонстрировали идеальные контрастные образы для сестер на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке. Об этом пишет Glamour.

25-летняя Белла выбрала для спортивного инвента светлый аутфит. Модель палестинского происхождения надела трендовую бежевую юбку карго на низкой посадке, спортивный лонгслив Nike и высокие носки. Ее волосы были распущены, а к образу знаменитость добавила несколько золотых аксессуаров.

[ + – ] Белла и Джиджи Хадид в Нью-Йорке

Тем временем 27-летняя Джиджи продемонстрировала ярко-алый лук. Она примеряла эффектный комбинезон с белой кофтой на плечах. На ногах молодой мамы были светлые кроссовки, а волосы она собрала в аккуратный пучок, добавив к образу очки и красную сумочку.

В частности, на трибунах папарацци заметили и бойфренда Беллы Хадид, арт-директора Марка Калмана.

[ + – ] Белла Хадид и Марк Калман

Напомним, накануне Белла Хадид посетила теннисный турнир Серены Уильямс в трендовом джинсовом образе. Тогда компанию звезде подиумов составил рэпер Offset.

Тем временем 27-летнюю Джиджи Хадид подозревают в отношениях с оскароносным актером Леонардо Ди Каприо. Известно, что пара неоднократно ходила на свидания.