Леонардо Ди Каприо подозревают в отношениях с Джиджи Хадид

Накануне актер разорвал романтические отношения с 25-летней моделью.

47-летний американский актер Леонардо Ди Каприо снова подогрел слухи о своем предполагаемом романе. Об этом пишет Pinkvilla.

В этот раз звезде "Титаника" западные таблоиды приписывают романтические отношения с американской супермоделью Джиджи Хадид. Инсайдеры сообщают, что у Ди Каприо особые чувства к звезде подиумов палестинского происхождения. Как известно, летом 2022 они несколько раз ходили на свидания, несмотря на то, что в то время Леонардо встречался с 25-летней моделью Камилой Морроне.

"Они знакомы довольно давно. Их очень тянет друг к другу. Она абсолютно по его вкусу: непревзойденная, сексуальная, но скромная", — отмечают источники, близкие к паре.

Однако некоторые инсайдеры все же настаивают, что между голливудским актером и супермоделью только дружеские отношения.

[ + – ] Джиджи Хадид Фото: Getty Images

27-летняя Джиджи Хадид осенью 2021 разошлась с певцом Зейном Маликом. От их союза подрастает двухлетняя дочь Хай.

Тем временем, Леонардо Ди Каприо накануне закончил 5-летние романтические отношения с моделью Камилой Морроне.

[ + – ] Камила Морроне

Напомним, 47-летний Леонардо Ди Каприо разорвал отношения с Камилой Морроне.

Также Фокус писал о том, как Леонардо Ди Каприо переживает расставание со своей 25-летней возлюбленной.