Леонардо ДиКаприо расстался с Камилой Морроне после пятилетнего романа
О романе стало известно в 2018 году, Камила – падчерица актера Аль Пачино
Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне расстались после почти пятилетнего романа. Об этом сообщает издание People.
Расставание Камиллы И Леонардо подтвердило слухи о том, что актер всегда расстается со своими девушками, когда им исполняется 25 лет. Морроне как раз достигла этого предела.
О романе ДиКаприо и падчерицы Аль Пачино стало известно в 2018 году, когда их заметили на отдыхе в Аспене, штат Колорадо.
Они долгое время скрывали свои отношения, точнее, не афишировали их. Вместе, как пара, они появились на церемонии "Оскар" только в 2020 году.
Инсайдеры рассказывали, что у Морроне и ДиКаприо все серьезно. Они много времени проводили вместе, ездили в отпуск и Леонардо даже познакомил Камилу со своими родителями.
Последний раз пару видели вместе в июле этого года на пляже в Малибу, где они вместе с друзьями отмечали 4 июля, День независимости США.
А уже в августе Камила уехала в Сен-Тропе к матери, тогда как ДиКаприо остался в Лос-Анджелесе.
В СМИ часто обсуждали разницу в возрасте между Леонардо и Камиллой. Ему сейчас 47 лет, Камиле – исполнилось 25.
Она говорила, что это не проблема и каждый имеет право встречаться с тем, с кем пожелает.
Камила, которая недавно начала сниматься в кино, говорила, что единственное, что ее смущает, это то, что о ней чаще всего говорят, как о "девушке Леонардо ДиКаприо".
"Я чувствую, что должна быть личностью помимо того, с кем встречаюсь, но я понимаю, почему так происходит", — говорила девушка.
Напомним, ранее Леонардо ДиКаприо встречался с датской супермоделью Хеленой Кристенсен, с 2000 по 2005 год — с бразильской моделью Жизель Бюндхен, с 2006 по 2009 год – с израильтянкой Бар Рафаэли.
С 2011 года Леонардо встречался с актрисой Блейк Лайвли, но расстался с ней уже через несколько месяцев, и следующей его избранницей стала "ангел" Victoria’s Secret Эрин Хитертон, еще через год ДиКаприо начал отношения с немкой Тони Гаррн, после его подругами на считанные месяцы стали Нина Агдал и Лорена Рэй.
С 2017 года, как считается, ДиКаприо начал отношения с Камилой Морроне. Их, по слухам, познакомил Аль Пачино, отчим девушки.