Леонардо ДиКаприо расстался с Камилой Морроне после пятилетнего романа

О романе стало известно в 2018 году, Камила – падчерица актера Аль Пачино

Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне расстались после почти пятилетнего романа. Об этом сообщает издание People.

Расставание Камиллы И Леонардо подтвердило слухи о том, что актер всегда расстается со своими девушками, когда им исполняется 25 лет. Морроне как раз достигла этого предела.

О романе ДиКаприо и падчерицы Аль Пачино стало известно в 2018 году, когда их заметили на отдыхе в Аспене, штат Колорадо.

Они долгое время скрывали свои отношения, точнее, не афишировали их. Вместе, как пара, они появились на церемонии "Оскар" только в 2020 году.

Инсайдеры рассказывали, что у Морроне и ДиКаприо все серьезно. Они много времени проводили вместе, ездили в отпуск и Леонардо даже познакомил Камилу со своими родителями.

[ + – ] Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне

Последний раз пару видели вместе в июле этого года на пляже в Малибу, где они вместе с друзьями отмечали 4 июля, День независимости США.

А уже в августе Камила уехала в Сен-Тропе к матери, тогда как ДиКаприо остался в Лос-Анджелесе.

В СМИ часто обсуждали разницу в возрасте между Леонардо и Камиллой. Ему сейчас 47 лет, Камиле – исполнилось 25.

Она говорила, что это не проблема и каждый имеет право встречаться с тем, с кем пожелает.

Камила, которая недавно начала сниматься в кино, говорила, что единственное, что ее смущает, это то, что о ней чаще всего говорят, как о "девушке Леонардо ДиКаприо".

"Я чувствую, что должна быть личностью помимо того, с кем встречаюсь, но я понимаю, почему так происходит", — говорила девушка.

Напомним, ранее Леонардо ДиКаприо встречался с датской супермоделью Хеленой Кристенсен, с 2000 по 2005 год — с бразильской моделью Жизель Бюндхен, с 2006 по 2009 год – с израильтянкой Бар Рафаэли.

С 2011 года Леонардо встречался с актрисой Блейк Лайвли, но расстался с ней уже через несколько месяцев, и следующей его избранницей стала "ангел" Victoria’s Secret Эрин Хитертон, еще через год ДиКаприо начал отношения с немкой Тони Гаррн, после его подругами на считанные месяцы стали Нина Агдал и Лорена Рэй.

С 2017 года, как считается, ДиКаприо начал отношения с Камилой Морроне. Их, по слухам, познакомил Аль Пачино, отчим девушки.